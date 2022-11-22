غزة: حماس تنظم حفل إشهار كتاب "درع القدس"

نظمت الدائرة السياسية والعلاقات الخارجية في حركة حماس ومكتب إعلام الأسرى، حفل إشهار لكتاب "درع القدس"، وإعلان نتائج مسابقة "حماس درع القدس وطريق التحرير" .

وأقيم الحفل في مدينة غزة بحضور، د. محمود الزهار رئيس دائرة الثوابت في حركة حماس، وم. روحي مشتهى عضو المكتب السياسي لحركة حماس ود. باسم نعيم رئيس الدائرة السياسية بحركة حماس، وبهاء الدين المدهون وكيل وزارة الأسرى والمحررين، ووائل المبحوح مدير مركز حوار، وأحمد القدرة مدير مكتب إعلام الأسرى، وحشد من المحررين والمهتمين.

ويضم كتاب "درع القدس" أوراقا بحثية أعدها أسرى من حركة حماس في سجون الاحتلال، والتي قُدمت ضمن مسابقة "حماس درع القدس وطريق التحرير".

وناقشت الأوراق المقدمة التحديات التي تواجهها حماس بعد 35 عاما من التأسيس.

وحاز على المركز الأول الأسير أمجد أحمد عبيدي عن بحثه "قضية تحرير الأسرى "بين الواقع والمأمول"، وحصل الأسير ماهر تحسين عابد على المركز الثاني ببحثه "التوزيع الجغرافي للاستيطان الصهيوني وأثره على مشروع المقاومة في الضفة الغربية".

وحقق المركز الثالث في المسابقة الأسير أحمد عادل سعادة، عن بحثه "أثر المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة على استراتيجية الردع الصهيونية"، وكان المركز الرابع من نصيب الأسير ليلي أيوب أبو رجيلة عن بحثه "سبل إعادة قيادة فلسطينية وطنية موحدة للمشروع التحرري".

المصدر / فلسطين أون لاين