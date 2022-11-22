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خلال جلسة استماع للنائب العام

التشريعي تناقش احتياجات النيابة العامة ضمن موازنة العام المقبل

22 نوفمبر 2022 . الساعة 13:31 بتوقيت القدس
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التشريعي تناقش احتياجات النيابة العامة ضمن موازنة العام المقبل

ناقشت لجنة الموازنة والشؤون المالية احتياجات النيابة العامة ضمن موازنة العام المقبل جاء ذلك خلال جلسة استماع للنائب العام د. محمد النحال.

وحضر الجلسة رئيس اللجنة الاقتصادية النائب د. يحيى العبادسة، ومقررها النائب أ. يونس أبو دقة، وأعضاؤها النائب د. سالم سلامة، والنائب د. هدى نعيم.

بدوره أكد النائب العبادسة أن الجلسة تأتي لمناقشة احتياجات وأولويات النيابة العامة ضمن مشروع الموازنة لعام 2023م.

من جانبه أكد النائب العام د. محمد النحال أن النيابة العامة تعاني من نقص في الكوادر البشرية وفق الاختصاصات المختلفة، الأمر الذي شكَّل ضغطاً على الطواقم العاملة في النيابة العامة، مشيراً أنه تم معالجة ما يزيد عن 70 ألف شكوى من بداية العام الحالي.

وأكد د. النحال أن النيابة العامة تعمل بالطاقة القصوى للنظر في جميع البلاغات والشكاوى الواردة وفق نظام مأسسة متكامل لكافة الإجراءات مع متابعة أدق التفاصيل، مشدداً أنه لا يمكن التهاون بأي إجراء في كافة مستويات العمل النيابي.

بدوره أكد رئيس لجنة الموازنة النائب العبادسة دعم احتياجات النيابة العامة في إطار مشروع الموازنة العامة للعام 2023م.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#المجلس التشريعي #النيابة العامة #موازنة العام المقبل

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