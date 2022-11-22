فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يخطر بهدم 8 منازل غربي سلفيت

مباراة الأرجنتين والسعودية

رابط فحص المنحة القطرية الجديدة 100 دولار لشهر 11/2022

كابوس التهجير يتهدّد عرب السواحرة شرقي القدس

غزة: حماس تنظم حفل إشهار كتاب "درع القدس"

التشريعي تناقش احتياجات النيابة العامة ضمن موازنة العام المقبل

صبري: اقتحام "غليك" للأقصى إمعان في العدوان يستوجب مزيداً من الرباط

مشتهى: نعد الأسرى بصفقات لتحريرهم ونحذّر من أي اعتداء عليهم

الفصائل تحذر الاحتلال من ارتكاب أي حماقة بالمقدسات

دعوات للحشد وإحياء "الفجر العظيم" بالمسجد الإبراهيمي يوم الجمعة

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

مؤكدة أن المقاومة ستكون الرد على جرائم الاحتلال

الفصائل تحذر الاحتلال من ارتكاب أي حماقة بالمقدسات

22 نوفمبر 2022 . الساعة 13:04 بتوقيت القدس
...
فصائل المقاومة تحذر الاحتلال من ارتكاب أي حماقة بالمقدسات

حذرت فصائل المقاومة الفلسطينية، الاحتلال الإسرائيلي من مغبة ارتكاب أي حماقة بحق المسجد الأقصى وأهالي القدس المحتلة أو شرعنة الاستيطان مؤكدة أن المقاومة ستكون هي الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال.

وقالت الفصائل في مؤتمر صحفي عقدته بمدينة غزة ظهر اليوم الثلاثاء، تعقيبًا على مواصلة الاحتلال الإسرائيلي من مغبة اقتحام المسجد الأقصى واستمرار البناء الاستيطاني في مدينة القدس المحتلة:" إن "القدس كانت وستبقى عربية إسلامية وهي العاصمة الأبدية لفلسطين والاحتلال إلى زوال".

وشددت على أن المقاومة لن تسمح للاحتلال بالاستفراد بأهالي مدينة الخليل والمسجد الإبراهيمي، داعيةً أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية إلى تصعيد الاشتباك والمواجهة.

ونبهت إلى ان استمرار توجيه تهديدات بتوجيه ضربة لقطاع غزة لن تخيف المقاومة وأهالي القطاع، مؤكدةً أن المقاومة في قطاع غزة على جهوزية تامة للرد على أي عدوان.

وأفادت فصائل المقاومة أنها تتابع عن كثب تطورات الأحداث في الخليل والقدس والضفة الغربية، مشيرةً إلى أن الاحتلال سيتحمل كافة التداعيات المترتبة على استمرار جرائمه واستفزازه بحق المقدسات الفلسطينية في القدس والخليل.

وأضافت:" إن فصائل المقاومة تؤكد على أنها في حالة حرب مفتوحة مع الاحتلال وأنها تسخر كل إمكانياتها للدفاع عن المقدسات وأنها ستبقى الدرع والسيف المدافع عن الشعب الفلسطيني ومقدساتها والأسرى في سجون الاحتلال".

ودعت الأمة العربية والإسلامية والمجتمع الدولي إلى رفع الحصار الظالم عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، محملة الاحتلال كامل المسئولية عن تداعيات استمرار الحصار الظالم على غزة والذي يمثل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#القدس #فصائل المقاومة #الاحتلال الإسرائيلي #المقدسات الفلسطينية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة