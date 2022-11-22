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العمادي يعلن موعد صرف المنحة القطرية عن شهر نوفمبر

22 نوفمبر 2022 . الساعة 12:58 بتوقيت القدس
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أعلن السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ غداً الأربعاء، عملية صرف دفعة شهر نوفمبر من المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة.

وأوضح العمادي في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أن المساعدات النقدية ستقدم لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

وبين أن عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#غزة #قطر #السفير محمد العمادي

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