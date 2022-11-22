رونار: السعودية في المونديال لمخالفة التوقعات

اعتبر المدرب الفرنسي لمنتخب السعودية هيرفيه رونار بأن فريقه يخوض غمار نهائيات كأس العالم لمخالفة التوقعات وتحقيق المفاجأة، في مشاركته السادسة في المونديال عشية مباراته المرتقبة ضد الارجنتين اليوم في نسخة قطر 2022.

والمنتخب السعودي هو ثاني الأدنى تصنيفا من بين المنتخبات المشاركة في المونديال الحالي، لكن رونار اعتبر بأن هذا الأمر لا يعني شيئاً وقال في مؤتمر صحافي في المركز الإعلامي للبطولة "يناسبنا أن نلعب بثوب المنتخب غير المرشح لان ذلك يخفف من الضغوطات على كاهلنا، لكننا نشارك من أجل مخالفة التوقعات. في كل نسخة من كأس العالم تحدث مفاجآت كثيرة ونأمل ان نحقق واحدة".

واستلم رونار تدريب المنتخب في تموز/يوليو عام 2019 وشهد "الأخضر" بقيادته استقراراً في المستوى الفني ترجمه خلال تصفيات كأس العالم، عندما تصدر مجموعته متفوقا على اليابان واستراليا ليحجز مقعده في العرس الكروي.

وعلق على مواجهة الارجنتين على ملعب لوسيل اليوم "بطبيعة الحال سنعاني أمام منتخب متمرس، لكن يجب ان نتعلم المعاناة. التركيز هو المفتاح ليس فقط ضد الارجنتين بل في مبارياتنا الثلاث في دور المجموعات، لأنك قد تلعب مباراة رائعة لكن اذا فقدت التركيز لثوان قليلة تدفع الثمن في بطولة مثل كأس العالم".

وفي سؤال لوكالة فرانس برس عما اذا كان تواجد 12 لاعباً من الهلال يشكّل اضافة للمنتخب في بطولة مثل كأس العالم، أجاب "لا أنظر الى هوية النادي عندما اختار اللاعبين، صحيح بأن الهلال تألق في السنوات الاخيرة وتوج بطلا لآسيا لكن ثمة اندية اخرى جيدة في السعودية".

وماذا يعني له مواجهة كريستيانو رونالدو في النسخة السابقة عندما كان مدربا لمنتخب المغرب والنجم الارجنتيني ليونيل ميسي مع الارجنتين "فخر كبير مواجهة هذين اللاعبين الاسطوريين. بفضلهما كرة القدم مختلفة، لكن عندما نواجه هذا النوع من اللاعبين يتعين علينا ان نكون جاهزين فوق العادة".

الفرج يتدرّب بشكل طبيعي

وعما اذا كان اصابة قائد الفريق سلمان الفرج في كتفه في الفترة الاخيرة تقلقه اجاب "هو يتدرب بشكل طبيعي منذ اكثر من اسبوع ولا قلق بشأن اصابته".

ودافع رونار عن حارس مرماه محمد العويس الذي يلعب احتياطيا في نادي الهلال بقوله "لقد خاض العويس

17 مباراة في التصفيات من أصل 18، كان مميزاً، لا مشكلة في هذا الصدد".

المصدر / وكالات