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سباعنة: المقاومة تتطور في الضفة وتستعد لمواجهة أشد مع الاحتلال

22 نوفمبر 2022 . الساعة 11:05 بتوقيت القدس
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أكد الناشط السياسي ثامر سباعنة، أن المقاومة في الضفة الغربية تعمل على تطوير نفسها لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين.

وقال سباعنة، إن المقاومة مستمرة ومتواصلة في كل أنحاء الضفة، وتعمل على الاستعداد لمواجهة حكومة الاحتلال اليمينية القادمة.

وشدد على أن "المطلوب من الفلسطيني الاستعداد للمرحلة القادمة لمجابهة الحكومة اليمينية المتطرفة وإجراءاتها العنصرية بحق شعبنا".

واعتبر أن المقاومة توصل رسائل للاحتلال الإسرائيلي من خلال انفجار السيارة قبل الوصول لهدفها بأنها لم تتوقف ومستمرة، مشيرًا إلى السيارة التي انفجرت قبل يومين في جنين وكانت معدة من قبل مقاومين لاستهداف قوات الاحتلال.

وتتواصل أعمال المقاومة في الضفة الغربية المحتلة بوتيرة عالية خلال العام الجاري، وأصبحت عمليات إطلاق النار والتصدي لقوات الاحتلال فعلًا يوميًا.

وشهدت الضفة الغربية والقدس تصاعدا ملحوظا ونوعيا في أعمال المقاومة خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وسجل مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 1999 عملا مقاوماً، أسفرت عن مقتل جنديين ومستوطن، وجرح (81) آخرين بجراح مختلفة.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#المقاومة #الاحتلال #الضفة الغربية

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