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"رياضية حماس" تشيد برفع لاعبي منتخب مصر للكاراتيه علم فلسطين

22 نوفمبر 2022 . الساعة 10:55 بتوقيت القدس
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أشادت الدائرة الرياضية لحركة حماس، برفع لاعبي منتخب مصر للكاراتيه علم فلسطين في وجه لاعبي الاحتلال الإسرائيلي على منصة التكريم بالميداليات الذهبية في بطولة العالم للكاراتيه (تحت السن) التي أقيمت في سلوفينيا.

ورفع لاعبو المنتخب المصري محمد عشري أبو الخير وعبد الرحمن إيهاب وأحمد عاطف علم فلسطين خلال التكريم، في وجه لاعبي الاحتلال قبل عدة أيام.

وأبدت الدائرة الرياضية في بيان لها اليوم الثلاثاء، تقديرها للموقف العظيم من لاعبي منتخب مصر الشقيق، ما يؤكد عمق العلاقة التاريخية بين الشعبين الفلسطيني والمصري.

وأضافت أن هذه الخطوة، تسجّل أسماء اللاعبين في قائمة الشرف للرياضيين العرب الذين يسطّرون مواقف مشرفة في كل المحافل الدولية؛ تضامنا مع فلسطين، ورفضا للتطبيع مع الاحتلال.

وأكدت الدائرة الرياضية لحماس تقديرها لجميع الرياضيين ممن قدّموا مواقف تناصر القضية الفلسطينية وتتضامن مع الشعب الفلسطيني.

ونوّهت إلى أن المواقف المناصرة تعزّز من دور الرياضة في إظهار الصورة الحقيقية للاحتلال ولفت الانتباه لحجم معاناة الشعب الفلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#حماس #الاحتلال #مصر

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