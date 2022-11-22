12 من ذوي أسرى غزة يزورون أبناءهم بسجن "بئر السبع"

توجّهت دفعة من ذوي أسرى قطاع غزة فجر اليوم الثلاثاء لزيارة أبنائهم الأسرى في سجون الاحتلال.

وأفادت وزارة الأسرى والمحررين، بأن 12 مواطنًا من ذوي الأسرى توجّهوا فجر اليوم لزيارة 8 أسرى في سجن "بئر السبع" عبر حاجز بيت حانون.

وقالت الوزارة، إن طاقمها رافق أهالي الأسرى لحظة انطلاقهم من أمام مقر الصليب الأحمر بغزة ضمن برنامج مؤازرة.

ودعت المؤسسات الحقوقية والإنسانية واللجنة الدولية للصليب الأحمر لاتخاذ خطوات جدية للضغط على الاحتلال لوقف قرار حرمان نحو 100 أسير من قطاع غزة من الزيارة منذ أكثر من خمس سنوات.

المصدر / فلسطين أون لاين