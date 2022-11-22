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تأجيل محاكمة الصحفية المقدسية لمى غوشة

22 نوفمبر 2022 . الساعة 10:22 بتوقيت القدس
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أجلّت محكمة الاحتلال في القدس، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة الصحفية المقدسية لمى غوشة إلى العشرين من شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وأوضح رئيس لجنة أهالي أسرى القدس أمجد ابو عصب في تصريح للصحافيين، أن محكمة صلح الاحتلال أجلّت الجلسة، وأبقت على الشروط ذاتها الخاصة بالحبس المنزلي، ومنع الاتصال والتواصل.

واعتقلت غوشة في الرابع من أيلول الماضي، بعد أن اقتحمت قوات الاحتلال منزل عائلتها واعتقلتها، واستولت على هاتفها وحاسوبها، ومددّت محكمة الاحتلال اعتقال عدة مرات، قبل أن تقرر في الثالث عشر من الشهر ذاته الإفراج عنها.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#القدس #الاحتلال #لمى غوشة

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