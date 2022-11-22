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الأرجنتين ضد السعودية

مباريات اليوم الثلاثاء.. كأس العالم 2022

22 نوفمبر 2022 . الساعة 10:12 بتوقيت القدس
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مباريات اليوم الثلاثاء.. كأس العالم 2022
محمد إسماعيل

يشهد اليوم الثالث من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، اليوم الثلاثاء، 4 مباريات، ضمن منافسات المجموعتين الثالثة والرابعة.

وينتظر عشاق بطولة كأس العالم 2022، أربعة مباريات اليوم الثلاثاء، ضمن مونديال قطر 2022 بين ثماني منتخبات الأرجنتين ضد السعودية، والمكسيك ضد بولندا، والدنمارك ضد تونس وفرنسا ضد أستراليا، وذلك في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة والرابعة من البطولة.

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تجمع المباراة الأولى ضمن المجموعة الثالثة لكأس العالم 2022، منتخب الأرجنتين ضد منتخب السعودية الساعة 01:00م بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 12:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 11:00م بتوقيت الجزائر تونس والمغرب على استاد لوسيل.

وتجمع المباراة الثانية ضمن المجموع الثالثة منتخب المكسيك ضد منتخب بولندا الساعة 07:00م بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 06:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 05:00م بتوقيت الجزائر تونس والمغرب على استاد 974.

ويواجه في المباراة الأولى ضمن المجموعة الرابعة منتخب الدنمارك ضد منتخب تونس الساعة 04:00م، بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 03:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 02:00م بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب على استاد المدينة التعليمية.

وتختتم المباراة الثانية، مباريات اليوم في بطولة كأس العالم 2022، بمواجهة منتخب فرنسا ضد منتخب أستراليا الساعة 10:00م بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 09:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 08:00م بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب على استاد الجنوب، ضمن منافسات المجموعة الرابعة من البطولة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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