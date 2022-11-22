فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

القانوع: تحريض المستوطنين لاقتحام الأقصى استخفاف بمشاعر شعبنا والمسلمين

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

طالع "كشف التنسيقات المصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غد الأربعاء

وظيفة شاغرة في برنامج غزة للصحة النفسية

بحر يوجّه رسائل لرؤساء برلمانات العالم لكسر الحصار عن غزة

28 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس خلال 24 ساعة الماضية

مستوطنو "تل الرميدة".. جرائم تتصاعد يقابلها صمود أسطوري

"إرهاب" مستوطني "كريات أربع" يطال الطفل يزن الرجبي

المعركة القادمة على أرض النقب وغيرها

مونديال قطر.. والانتماء العروبي والإنساني

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

القانوع: تحريض المستوطنين لاقتحام الأقصى استخفاف بمشاعر شعبنا والمسلمين

22 نوفمبر 2022 . الساعة 09:51 بتوقيت القدس
...
جانب من اقتحام المستوطنين بقيادة المتطرف يهودا غليك صباح اليوم

أكد الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع أنّ اقتحام الحاخام المتطرف يهودا غليك برفقة عشرات المستوطنين المسجد الأقصى وبث مباشر عبر صفحته صباح اليوم الثلاثاء، تصعيد خطير وتحريض لاقتحامات أوسع، ويمثل استخفافاً بمشاعر شعبنا والمسلمين واستفزازاً لهم.

وشدّد القانوع في تصريح مكتوب، على أن استمرار الاقتحامات للمسجد الأقصى يستوجب الاحتشاد وشد الرحال إليه واستدامة الرباط في ساحاته وتصعيد الاشتباك في كل نقاط التماس مع الاحتلال انتصاراً للأقصى والدفاع عنه.

وأوضح أن المسجد الأقصى يتعرّض لاقتحام يومي من قبل قطعان المستوطنين والجماعات المتطرفة في محاولات متواصلة وفاشلة لتمرير مخططات الاحتلال وفرض سياسة الأمر الواقع في ساحاته والتي لن تمر أمام ثبات شعبنا وصموده.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#المسجد الأقصى #حماس #القدس

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة