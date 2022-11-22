القانوع: تحريض المستوطنين لاقتحام الأقصى استخفاف بمشاعر شعبنا والمسلمين

أكد الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع أنّ اقتحام الحاخام المتطرف يهودا غليك برفقة عشرات المستوطنين المسجد الأقصى وبث مباشر عبر صفحته صباح اليوم الثلاثاء، تصعيد خطير وتحريض لاقتحامات أوسع، ويمثل استخفافاً بمشاعر شعبنا والمسلمين واستفزازاً لهم.

وشدّد القانوع في تصريح مكتوب، على أن استمرار الاقتحامات للمسجد الأقصى يستوجب الاحتشاد وشد الرحال إليه واستدامة الرباط في ساحاته وتصعيد الاشتباك في كل نقاط التماس مع الاحتلال انتصاراً للأقصى والدفاع عنه.

وأوضح أن المسجد الأقصى يتعرّض لاقتحام يومي من قبل قطعان المستوطنين والجماعات المتطرفة في محاولات متواصلة وفاشلة لتمرير مخططات الاحتلال وفرض سياسة الأمر الواقع في ساحاته والتي لن تمر أمام ثبات شعبنا وصموده.

المصدر / فلسطين أون لاين