عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك بالمدينة المقدسة بقيادة المتطرف يهودا غليك.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن مستوطنين متطرفين اقتحموا صباح اليوم، المسجد الأقصى حيث تقدمهم عضو "الكنيست" السابق المتطرف يهودا غليك.

وأشارت إلى أن مجموعات متتالية من المستوطنين اقتحمت المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفّذت جولات استفزازية في باحاته، وأدّت طقوسا تلمودية، وتحديدًا في الجهة الشرقية من المسجد، فيما منعت شرطة الاحتلال اقتراب الحراس والمصلين من مسار الاقتحامات.

يُذكر أن المسجد الأقصى يتعرض يوميًا عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات من المستوطنين، وعلى فترتين صباحية ومسائية، ضمن محاولات الاحتلال لتقسيمه زمانيًا ومكانيًا.

المصدر / فلسطين أون لاين