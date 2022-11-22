الطقس: انخفاض درجات الحرارة وفرصة لسقوط أمطار متفرقة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء في الأراضي الفلسطينية غائماً جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، و تكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

والليلة يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وباردا خاصة فوق المناطق الجبلية و تكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج>

ويكون الجو غداً الأربعاء غائماً جزئياً إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتتأثر البلاد الخميس بمقدمة منخفض جوي، ويكون الجو غائماً جزئياً ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي، وخلال ساعات الظهيرة يتوقع سقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق تشتد خلال ساعات الليل والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين