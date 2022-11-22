الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة والقدس بينهم أسرى محررين

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات طالت أسرى محررين، خلال مداهمة مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة سلواد شرق رام الله واعتقلت الأسير المحرر محمود عاهد حامد، والأسير المحرر عبد الرازق إياد حامد، بعد مداهمة منزليهما وإجراء أعمال التفتيش بداخلها.

كما اقتحم الاحتلال قرية دير أبو مشعل غربا واعتقل الشقيقين قصي عيسى ربيع وعدي ربيع، بعد اقتحام منزليهما وجرى نقلهما إلى جهة مجهولة.

ونصبت قوات الاحتلال قبل منتصف الليل حاجزا عسكريا على مدخل القرية الشمالي وعرقلت دخول المواطنين للقرية.

واعتقل الاحتلال الأسير المحرر خالد نوابيت عقب اقتحام منزله ببلدة برقا شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم بلاطة واعتقلت الفتى عمر القطاوي (16 عاما) بعد مداهمة منزل عائلته.

وقال مكتب إعلام الأسرى، إن قوات الاحتلال اعتقلت خلال حملتها عدداً من المواطنين عرف منهم: المحرر عصام زياد أبو الهيجا من اليامون غرب جنين، والمحرر أحمد براهمة من عنزا جنوب جنين، وسائد عبد سدر ويوسف عدنان العيدة من الخليل، ويونس غازي عودة من طولكرم، وفراس هيكل وخليل فراس هيكل من عناتا شرقي القدس.

المصدر / فلسطين أون لاين