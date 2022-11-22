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"اتكلم وآيفون يكتب".. حيلة لتوفير الوقت ولا أسهل

22 نوفمبر 2022 . الساعة 06:11 بتوقيت القدس
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صورة تعبيرية

بحيلة سهلة، كشف المسوق الرقمي المصري تامر عادل، لطريقة تسهّل كتابة الملاحظات على جهاز آيفون بالمصري.

وعلى الرغم من أن هذه الحيلة معروفة باللغة الإنجليزية والعربية، فإن الجديد فيها أنها أصبحت متاحة باللهجة المصرية أيضاً.

فقد أوضح المطوّر أنه لتوفير وقت الكتابة، ما عليك إلا فتح برنامج الملاحظات ثم الضغط على إشارة مكبر الصوت.

وعند الضغط، سيبدأ البرنامج تلقيائياً بترجمة كلامك إلى كلمات أمامك على الشاشة.

بالتالي، ما عليك بعدها إلا أن تحدد كل المكتوب وتختار خيار التحديد ثم تنقله إلى المكان المراد استخدامه فيه.

يشار إلى أن فيديو المطور لاقى تفاعلاً واسعاً عبر إنستغرام، حيث أكد عادل أن بإمكان الجميع استخدامه لإرسال بريد إلكتروني أو حتى رسائل عادية.

وأكد أن التحديث الجديد التابع لنظام ios ، حتى تضمّن تحسينات كثيرة إلى حد كبير.

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#ايفون #ميزة #الكتابة بالصوت

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