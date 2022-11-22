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أخطاء ميندي تمنح هولندا نقاط السنغال

22 نوفمبر 2022 . الساعة 02:03 بتوقيت القدس
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صورة تعبيرية

حقق المنتخب الهولندي فوزا في الدقائق الأخيرة على نظيره السنغالي 2- صفر، يوم أمس الاثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى بكأس العالم لكرة القدم.

وسجل كودي غاكبو الهدف الأول للمنتخب الهولندي في الدقيقة 84، قبل أن يضيف دافي كلاسين الهدف الثاني في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، وتسبب الحارس السنغالي ميندي في الهدفين.

يذكر أن المنتخب الهولندي سيلعب في الجولة الثانية من المجموعة مع نظيره الأكوادوري يوم الجمعة المقبل، فيما يلعب المنتخب السنغالي مع نظيره القطري في اليوم ذاته.

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#هولندا #رياضة #السنغال #منتخب

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