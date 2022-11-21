دموع وآمال.. مشاهد من بكاء المشجعات في كأس العالم!

فيما يلي، بعض المشاهد من داخل ملاعب مونديال قطر كأس العالم 2022، والتي تظهر بكاء ودموع المشجعين في عدد من المباريات
بكاء مشجعة لمنتخب #إيران لحظة عزف النشيد الوطني في #استاد_خليفة قبل مواجهة #إنجلترا @TeamMelliIran#كأس_العالم #قطر2022#Qatar2022#FIFAWorldCup pic.twitter.com/pjhOs2diQl— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 21, 2022
دموع مشجعة وتفاعل جماهير #ويلز أثناء النشيد الوطني قبل انطلاق مباراتهم أمام #أمريكا#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022#قنوات_الكاس #Qatar2022#FIFAWorldCup pic.twitter.com/9kOZURMHYk— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 21, 2022
المصدر / فلسطين اون لاين