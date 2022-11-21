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دموع وآمال.. مشاهد من بكاء المشجعات في كأس العالم!

21 نوفمبر 2022 . الساعة 21:04 بتوقيت القدس
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فيما يلي، بعض المشاهد من داخل ملاعب مونديال قطر كأس العالم 2022، والتي تظهر بكاء ودموع المشجعين في عدد من المباريات

 

 

المصدر / فلسطين اون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
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