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بث مباشر .. مباراة أمريكا وويلز في كأس العالم قطر 2022

21 نوفمبر 2022 . الساعة 21:00 بتوقيت القدس
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تنطلق المباراة بين أمريكا وويلز، الساعة 22:00 بتوقيت الدوحة، وتقام على استاد أحمد بن علي.

منتخب أمريكا استعد لهذه المباراة بكل قوة وتركيز تام، ويطمح المنتخب الأبيض إلى تقديم مباراة قوية وتحقيق الانتصار وتقديم انطلاقة مميزة في بطولة كأس العالم 2022، أما منتخب ويلز فيأمل في تحقيق بداية جدية في مونديال قطر.

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أعلن جريج برهالتر مدرب منتخب أمريكا، تشكيل فريقه لمواجهة ويلز، في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم بقطر 2022، والتي جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: تورنر.

خط الدفاع: ديست، زيميرمان، ريم تيم، روبينسون.

خط الوسط: أدامز، مكيني، موسى يونس.

خط الهجوم: تيموثاوس، جوش، بوليسيتش.

بينما أعلن روبرت بيج، مدرب ويلز التشكيل التالي ضد المنتخب الأمريكي:

حراسة المرمى: هينيسي.

خط الدفاع: ميفام كريس، إيثان أمبادو، جيمس دانيال، رودون، بين دافيس، نيكو ويليامز.

خط الوسط: ويلسون هاري، رامسي.

خط الهجوم: جاريث بيل، جيمس دانيال.

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