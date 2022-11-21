شقيق أمير قطر يغرد حول مونديال كأس العالم 2022

من جديد، غرد محمد بن حمد، نجل أمير دولة قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وشقيق الأمير الحالي تميم بن حمد، حول مونديال كأس العالم قطر 2022.

وقال بن حمد في تغريدته التي تابعتها "فلسطين أون لاين": "لطالما حُرمنا من حقنا أن نحلم وأن تتشعب روئيتنا خارج إطارنا الجيوغرافي".

وأضاف: "لكن ذلك لم يثننا عن أن نحلم ونعمل بهمة وإخلاص حتى تفوق واقعنا كل أحلامنا".

وتابع: "هنا الدوحة، نمهد الطريق للأجيال القادمة ونلهمهم كي يكسرون الأسقف التي فرضت عليهم وعلى خيالهم وآمالهم. هنا الدوحة، صانعة الأحلام".

المصدر / فلسطين أون لاين