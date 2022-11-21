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موعد مباراة المغرب وكرواتيا في كأس العالم 2022

21 نوفمبر 2022 . الساعة 20:44 بتوقيت القدس
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موعد مباراة المغرب وكرواتيا في كأس العالم 2022

ينطلق منتخب المغرب في مشواره ببطولة كأس العالم 2022 بمواجهة كرواتيا، في قمة منتظرة ستقام بملعب البيت، ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وتدخل كتيبة المدرب وليد الركراكي البطولة بجيل مميز يقوده نجم باريس سان جيرمان أشرف حكيمي، بجانب حكيم زياش وعبد الرزاق حمد الله والحارس المتألق ياسين بونو وغيرهم، مما يجعل "أسود الأطلس" ليسوا لقمة سائغة، ويمنح الآمال للعرب في وصولهم إلى الدور الثاني.

منتخب كرواتيا بدوره يأمل في أن ينجح بمواصلة النجاحات العالمية بعد تحقيقه وصافة كأس العالم 2018 بروسيا، وفي ظل وجود تخمة من النجوم على رأسهم نجم ريال مدريد لوكا مودريتش.

جدول مباريات وترتيب مجموعات كأس العالم 2022

يذكر أن المغرب وكرواتيا يقعان في نفس المجموعة رفقة منتخب بلجيكا والمنتخب حديث الظهور في المونديال، كندا.

متى مباراة المغرب وكرواتيا في كأس العالم 2022؟

موعد مباراة المغرب وكرواتيا في كأس العالم 2022 هو الأربعاء الموافق 24 نوفمبر، بملعب البيت.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا بتوقيت المغرب، الثانية عشرة مساءً بتوقيت مصر، والواحدة ظهرًا بتوقيت السعودية.

المصدر / وكالات
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