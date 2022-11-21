بحر يهنئ نظيره القطري بنجاح افتتاح مونديال قطر 2022

هنّأ رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر، رئيس مجلس الشورى القطري حسن بن عبد الله الغانم بنجاح افتتاح دولة قطر الشقيقة لمونديال كأس العالم 2022.

وقال د. بحر في برقيته: " لقد تابعنا حفل الافتتاح الباهر لمونديال كأس العالم 2022 والذي تستضيفه دولة قطر الشقيقة، وحظي بإعجاب العالم أجمع، معربين عن اعتزازنا باستضافة دولة قطر الشقيقة كأول دولة عربية هذا الحدث الرياضي الدولي المهم ".

وأكد د. بحر أن دولة قطر الشقيقة جسّدت مكانتها الإقليمية والدولية الكبيرة من خلال ما قدّمته من صورة حضارية وهوية عربية وإسلامية تفتخر بها شعوب العالم قاطبة.

وتمنّى د. بحر لدولة قطر الشقيقة ولشعبها الأصيل المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

المصدر / فلسطين أون لاين