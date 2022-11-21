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هولندا تخطف الفوز من السنغال في استاد الثمامة

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هولندا تخطف الفوز من السنغال في استاد الثمامة

21 نوفمبر 2022 . الساعة 17:58 بتوقيت القدس
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حقق منتخب هولندا مساء اليوم لاثنين، فوزا غير مستحق على منتخب السنغال بهدفين في اللقاء الذي أقيم على إستاد الثمامة بالعاصمة الدوحة، ضمن منافسات مباريات المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم.

ولم يستحق منتخب السنغال هذه الخسارة في ظل الاداء المميز الذي قدمه على مدار شوطي اللقاء، وكان الأفضل لكن غاب عن لاعبيه الحظ والتوفيق، ليحرز المنتخب الهولندي أو ثلاث نقاط له ويتصدر المجموعة رفقة منتخب الاكوادور، وحل السنغال ثالثا مع منتخب قطر المستضيف.

لم يتأثر نجوم السنغال "أسود التيرنغا" بغياب نجم البلاد الأول ساديو مانيه الذي يغيب عن البطولة بسبب الاصابة التي حلت به قبل أيام من انطلاق المونديال مع فريقه بايرن ميونخ، وقدموا أداء مشرفا.

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قدم المنتخب السنغالي أداء أكثر من رائع خلال مجريات الشوط الأول، وكان الأفضل في معظم دقائقه وأضاع لاعبوه أكثر من فرصة محققة للتسجيل، عكس لاعبي منتخب هولندا الذين لم يقدموا الأداء المنتظر والمتوقع، وانتهى الشوط بالتعادل السلبي.

واصل أسود التيرنغا سيطرتهم خلال مجريات الشوط الثاني، وهددوا المرمى الهولندي في أكثر من فرصة، إلا أن تألق الحارس منعهم من التسجيل.

وفي الدقيقة الـ84 ومن هجمة مرتدة سجل اللاعب كودي جاكبو هدف بلاده الوحيد بعد تمريرة متقنة من نجم برشلونة الاسباني فرانكي دي يونغ، حولها برأسه قوية في شباك الحارس السنغالي ادوارد ميندي.

وحاول لاعبو السنغال بعد الهدف معادلة النتيجة ولاحت لهم أكثر من فرصة خطيرة، كان أبرزها تسديدة اسماعيلا سار الذي أبعدها الحارس الهولندي اندرياس نوبرت بصعوبة إلى ركنية.

 وكما سيناريو الهدف الاول سجل المنتخب الهولندي الهدف الثاني في الدقيقة الـ98 من هجمة مرتدة سددها ممفيس ديباي ارتدت من الحارس ميندي ليكملها دافي كلاسين في الشباك لينتهي اللقاء بفوز هولندا بهدفين.

تفاصيل التشكيل

بدأ لويس فان جال المدير الفني لمنتخب هولندا لقاء السنغال بتشكيل يتكون من:

حراسة المرمى: أندريس نوبرت.

خط الدفاع: دينزل دومفريز، ماتياس دي ليخت، فيرجيل فان دايك، ناثان أكي، دالي بليند.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، ستيفن بيرغوس، كودي جابكو.

خط الهجوم: فينسنت يانسن، ستيفن بيرخفن.

كما أعلن أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال، تشكيل "أسود التيرانجا" لمواجهة هولندا في الجولة الأولى من دور المجموعات، وجاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: يوسف سابالي، بابا أبو سيسيه، خاليدو كوليبالي، عبدو ديالو.

خط الوسط: شيخو كوياتيه، نامباليس ميندي، إدريس جانا جاي.

خط الهجوم: إسماعيلا سار، بولاي ديا، كريبين دياتا.

 

مشاهد الأهداف

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين/وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#بولندا #السنغال #بث مباشر.. مباراة السنغال وبولندا

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