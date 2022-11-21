بث مباشر.. مباراة السنغال وبولندا

تنطلق المباراة بين السنغال وهولندا، الساعة 19:00 بتوقيت الدوحة، وتقام على استاد الثمامة، ويغيب ساديو ماني مهاجم السنغال عن المباراة بعد إصابته في القدم قبل انطلاق كأس العالم أثناء مشاركته مع فريقه بايرن ميونخ الألماني.

يبدأ لويس فان جال المدير الفني لمنتخب هولندا لقاء السنغال بتشكيل يتكون من:

حراسة المرمى: أندريس نوبرت.

خط الدفاع: دينزل دومفريز، ماتياس دي ليخت، فيرجيل فان دايك، ناثان أكي، دالي بليند.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، ستيفن بيرغوس، كودي جابكو.

خط الهجوم: فينسنت يانسن، ستيفن بيرخفن.

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كما أعلن أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال، تشكيل "أسود التيرانجا" لمواجهة هولندا في الجولة الأولى من دور المجموعات، وجاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: يوسف سابالي، بابا أبو سيسيه، خاليدو كوليبالي، عبدو ديالو.

خط الوسط: شيخو كوياتيه، نامباليس ميندي، إدريس جانا جاي.

خط الهجوم: إسماعيلا سار، بولاي ديا، كريبين دياتا.

المصدر / فلسطين أون لاين/وكالات