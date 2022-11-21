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لماذا يتمنى طبيب ميسي خسارة الأرجنتين مبارياتها الثلاث بكأس العالم؟

21 نوفمبر 2022 . الساعة 17:21 بتوقيت القدس
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لماذا يتمنى طبيب ميسي خسارة الأرجنتين مبارياتها الثلاث بكأس العالم؟

قال الطبيب الأرجنتيني دييغو شوارزشتاين، الذي يعود له الفضل في مسيرة ليونيل ميسي الخارقة، إنه يتمنى خسارة المنتخب الأرجنتيني مبارياته الثلاث في الدور الأول من مونديال قطر 2022، وتوديع المسابقة بصورة مبكرة.

وتدين الأرجنتين بأكملها إلى الطبيب الأرجنتيني الشهير دييغو شوارزشتاين، إذ سبق له الإشراف بشكل مباشر على حالة ميسي الصحية حينما كان يعاني من نقص في هرمونات النمو بعمر 9 أعوام، ليحظى ميسي بعد 4 أعوام من علاجه على يد شوارزشتاين، بفرصة الانضمام إلى برشلونة عام 2001.

وفسر الطبيب شوارزشتاين رغبته في خسارة الأرجنتين مبارياتها الثلاث في مونديال قطر بقوله في تصريحات نقلها عنه موقع "SportSkeeda": "كمشجع أتمنى فوز الأرجنتين بلقب المونديال، لكن كإنسان أعلم أن هذا التتويج سيتم استغلاله من قبل حكومة الأرجنتين الفاسدة، لذلك أتمنى خسارتهم المباريات الثلاث وتوديع المسابقة مبكراً".

جدير بالذكر أن منتخب الأرجنتين يخوض منافسات مونديال قطر 2022 من المجموعة الثالثة التي تضم أيضًا منتخبات السعودية وبولندا والمكسيك. ويستهل  راقصو التانغو مبارياتهم في البطولة بمواجهة السعودية يوم الثلاثاء 22 نوفمبر، ثم المكسيك يوم 26 من الشهر ذاته، قبل أن يختتموا مشوارهم في دور المجموعات بمواجهة بولندا يوم الأربعاء 30 نوفمبر.

المصدر / وكالات
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