كريستيانو رونالدو يكشف: هذه المنتخبات تملك أفضل الحظوظ في المونديال

قال كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال، إن منتخبات البرازيل والأرجنتين وفرنسا تملك أفضل الحظوظ للتتويج بلقب كأس العالم FIFA قطر 2022

كما أكّد رونالدو، في تصريحات اليوم الإثنين، أن منتخب البرتغال هو الآخر يملك إمكانات هائلة.

وقال: "علينا التفكير في مباراة غانا والتقدم بهدوء، وسيتطور المستوى بدءاً من ذلك اللقاء، وإذا كنا الفريق الأفضل فسنصل إلى النهائي، الفريق البطل سيكون هو الأفضل.. نملك مجموعة شابة وهذا مزيج جيد".

من جهة أخرى، أكّد النجم البرتغالي جاهزيته للمشاركة في المونديال، وقال: "لقد تعافيت بالفعل، وأشعر بأنني مستعد لبدء كأس العالم بأفضل صورة ممكنة".

وأضاف: "الفوز بالمونديال سيكون سحرياً، لا نفتقد أي شيء، ولدينا كل شيء.. التتويج بكأس العالم سيكون رائعاً، لكن كل الفرق تريد الفوز، وليس نحن فقط.. سنعمل بتركيز كي نصبح الأبطال".

وتابع: "كؤوس العالم تكون مختلفة، العالم يتوقف، الكل يريد مشاهدة المباريات والتحدث عن المسابقة".

وحول المنتخبات المرشحة للقب، قال رونالدو: "تملك البرازيل والأرجنتين وفرنسا الحظوظ الأفضل، وهناك إسبانيا وألمانيا، لكننا شاهدنا في يورو 2016 أننا قادرون على تحقيق المفاجأة وفرض أنفسنا".

ويلعب المنتخب البرتغالي في كأس العالم FIFA قطر 2022 ضمن المجموعة الثامنة مع منتخبات غانا والأوروغواي وكوريا الجنوبية، وسيبدأ مشواره في المونديال بمواجهة غانا يوم الخميس المقبل على إستاد 974.

المصدر / فلسطين اون لاين/وكالات