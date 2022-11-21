فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

كريستيانو رونالدو يكشف: هذه المنتخبات تملك أفضل الحظوظ في المونديال

بشرى سارة لأندية الدوري في غزة

تشكيلة منتخب تونس المحتملة أمام الدنمارك في كأس العالم 2022

6 أهداف نظيفة لإنجلترا مقابل واحد لإيران.. الشوط الثاني مستمر

الكشف عن العدد الحقيقي لتذاكر نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022

هنية يهنئ أمير قطر بنجاح افتتاح بطولة كأس العالم

انتقادات لـ "بي بي سي" لتجاهلها عرض حفل افتتاح مونديال قطر

معزولٌ ووحيد.. بقي الأسير الطيطي رغم إنهاء إضرابه عن الطعام

عائلة المطارد راتب البالي تروي تفاصيل اقتحام منزلها واعتقال ابنها

"القضاء العسكري" بغزة يتلف كميات من المواد المخدرة

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

بشرى سارة لأندية الدوري في غزة

21 نوفمبر 2022 . الساعة 16:37 بتوقيت القدس
...

غزة/ وائل الحلبي:

أبلغ اتحاد كرة القدم أندية الدوري الممتاز في غزة، عن قرب صرف دفعة مالية من قيمة رعاية شركة "ooredoo" للبطولة.

وقال مصدر مسؤول لـ"فلسطين أون لاين": إنه تم تحويل المبلغ المخصص للأندية في حساب اتحاد كرة القدم، الذي باشر باجراءات صرفه وتوزيعه على الأندية نهاية الأسبوع الحالي على ابعد تقدير.

وكان اتحاد الكرة التقى صباح اليوم الاثنين عدد من رؤساء أندية الدوري الممتاز، واطلاعهم على أبرز ما جاء في اجتماع المكتب التنفيذي الذي عُقد في رام الله قبل عدة أيام.

وأشار المصدر لـ"فلسطين أون لاين" إلى ان الاتحاد وضع الأندية في كافة التطورات المتعلقة بصرف منحة المجلس الأعلى للشباب والرياضة، بالإضافة لمناقشة ملف رعاية بطولة الدوري الممتاز. 

وأضاف أنه سيتم صرف مبلغ 10.000 دولار لكل نادي من قيمة الرعاية خلال أيام، فيما سيتم التواصل مع الجهات المختصة لتسريع اجراءات صرف منحة المجلس الأعلى قبل نهاية العام الحالي او مع بداية 2023.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#غزة #أندية غزة #دوري غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة