بشرى سارة لأندية الدوري في غزة

غزة/ وائل الحلبي:

أبلغ اتحاد كرة القدم أندية الدوري الممتاز في غزة، عن قرب صرف دفعة مالية من قيمة رعاية شركة "ooredoo" للبطولة.

وقال مصدر مسؤول لـ"فلسطين أون لاين": إنه تم تحويل المبلغ المخصص للأندية في حساب اتحاد كرة القدم، الذي باشر باجراءات صرفه وتوزيعه على الأندية نهاية الأسبوع الحالي على ابعد تقدير.

وكان اتحاد الكرة التقى صباح اليوم الاثنين عدد من رؤساء أندية الدوري الممتاز، واطلاعهم على أبرز ما جاء في اجتماع المكتب التنفيذي الذي عُقد في رام الله قبل عدة أيام.

وأشار المصدر لـ"فلسطين أون لاين" إلى ان الاتحاد وضع الأندية في كافة التطورات المتعلقة بصرف منحة المجلس الأعلى للشباب والرياضة، بالإضافة لمناقشة ملف رعاية بطولة الدوري الممتاز.

وأضاف أنه سيتم صرف مبلغ 10.000 دولار لكل نادي من قيمة الرعاية خلال أيام، فيما سيتم التواصل مع الجهات المختصة لتسريع اجراءات صرف منحة المجلس الأعلى قبل نهاية العام الحالي او مع بداية 2023.

المصدر / فلسطين أون لاين