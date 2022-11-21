تشكيلة منتخب تونس المحتملة أمام الدنمارك في كأس العالم 2022

يُعَدُّ المدير الفني لمنتخب تونس، جلال القادري، من المدربين الذين نادراً ما تتغير قناعاتهم في اللاعبين مهما كانت الظروف، وهو ما برز طيلة فترة إشرافه في الفترة الماضية على منتخب "نسور قرطاج"؛ لذلك فإنه من المؤكد أنّ العديد من العناصر ستضمن مشاركتها في التشكيل الأساسي لمنتخب تونس مهما تغيّرت طريقة لعب الفريق المنافس.

وتترقب الجماهير التونسية والعربية بشكل عام موعد مباراة تونس والدنمارك التي ستُقام في إطار مباريات الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم قطر 2022، يوم الثلاثاء 22 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت تونس (الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، الثالثة بتوقيت القاهرة).

يميل القادري، إلى اللعب بطريقة 3-5-2 أو 5-3-2، وفقا لطبيعة المنافس؛ لتأمين خطي الوسط والدفاع، على أن يتم التعديل في أثناء سير المباريات على حسب ما يحدث فيها من تطورات.

ويشرف القادري على تدريب منتخب تونس منذ يناير/ كانون الثاني الماضي، وما يزال غير مُستقر على تشكيلة أساسية لمنتخب نسور قرطاج، ويميل دائمًا إلى سياسة التدوير بين اللاعبين في غالبية المراكز، وقد تؤدي عوامل خارجية دوراً كبيراً في عدم استقرار التشكيل الأساسي للفريق الوطني التونسي؛ منها الإصابات وحالة اللاعبين وطبيعة المنافس.

التشكيلة المحتملة لتونس أمام الدنمارك

حارس المرمى: أيمن دحمان؛

خط الدفاع: علي العابدي- محمد دراغر - منتصر الطالبي - ياسين مرياح - ديلان برون؛

وسط الميدان: عيسى العيدوني - إلياس السخيري- أنيس بن سليمان أو (حنبعل المجبري)؛

الهجوم : يوسف المساكني - وهبي الخزري أو (عصام الجبالي)؛

المصدر / وكالات