إنجلترا تهزم إيران بسداسية مقابل هدفين

في ثاني مباريات كأس العالم FIFA قطر 2022، حقق منتخب إنجلترا أول انتصاراته بالفوز بنتيجة كبيرة على منتخب إيران، بالمجموعة الثانية من المونديال.

وفاز "الأسود الثلاثة" بنتيجة 6/2، في مباراة شهدت سيطرة كاملة للإنجليز على مجريات المباراة، بدأت من الشوط الأول الذي انتهى بثلاثية نظيفة، مع احتساب وقت إضافي قياسي تجاوز الـ14 دقيقة، ثم اختتمها المننتخب الإنجليزي بستة أهداف بنهاية المباراة.

أحرز هدف الإنجليز الأول اللاعب جود بيلينغهام في الدقيقة 35 برأسية بعد عرضية متقنة من هاري كين.

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وسجل بوكايو ساكا الهدف الثاني للأسود الثلاثة في الدقيقة 43 من تسديدة قوية، قبل أن يضيف رحيم ستريلينج الهدف الثالث في الدقيقة 46.

وفي الشوط الثاتي، عاد ساكا ليسجل من جديد، بإحراز الهدف الرابع للإنجليز في الدقيقة 62، قبل أن يستقبل المنتخب الإنجليزي الهدف الأول في مرماه بقدم الإيراني مهدي طارمي، في الدقيقة 65.

ولم يكتف الإنجليز بإحراز الرابع، إذ أضاف ماركوس راشفورد الهدف الخامس عند الدقيقة 71، ثم اختتمها جاك غريليش بهدف سادس في الدقيقة 89، ثم عدل الإيرانيون النتيجة بإحراز الهدف الثاني بأقدام مهدي طارمي من ركلة جزاء.



















































المصدر / فلسطين أون لاين/وكالات