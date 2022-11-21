الكشف عن العدد الحقيقي لتذاكر نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن بيع ما يقرب من ثلاثة ملايين تذكرة لنهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022 .

وقال متحدث باسم الفيفا إنه تم بيع 2.95 مليون تذكرة حتى يوم الافتتاح أمس الأحد وتصدرت قائمة الدول الأكثر إقبالاً على شراء التذاكر قطر الدولة المستضيفة والسعودية والولايات المتحدة والمكسيك وبريطانيا والإمارات والأرجنتين وفرنسا والهند والبرازيل.

وفي وقت سابق كشف جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أن البطولة ساعدت في زيادة الإيرادات على مدى السنوات الأربع الماضية إلى مستوى قياسي بلغ 7.5 مليار دولار.

المصدر / فلسطين أون لاين/وكالات