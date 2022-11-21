فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

كريستيانو رونالدو يكشف: هذه المنتخبات تملك أفضل الحظوظ في المونديال

بشرى سارة لأندية الدوري في غزة

تشكيلة منتخب تونس المحتملة أمام الدنمارك في كأس العالم 2022

إنجلترا تهزم إيران بسداسية مقابل هدفين

الكشف عن العدد الحقيقي لتذاكر نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022

هنية يهنئ أمير قطر بنجاح افتتاح بطولة كأس العالم

انتقادات لـ "بي بي سي" لتجاهلها عرض حفل افتتاح مونديال قطر

معزولٌ ووحيد.. بقي الأسير الطيطي رغم إنهاء إضرابه عن الطعام

عائلة المطارد راتب البالي تروي تفاصيل اقتحام منزلها واعتقال ابنها

"القضاء العسكري" بغزة يتلف كميات من المواد المخدرة

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

هنية يهنئ أمير قطر بنجاح افتتاح بطولة كأس العالم

21 نوفمبر 2022 . الساعة 16:06 بتوقيت القدس
...

بعث إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس برقية تهنئة إلى تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بنجاح افتتاح بطولة كأس العالم.

وقال رئيس الحركة: "نُبرق بالتهنئة القلبية الحارة لسموكم، وللشعب القطري الأصيل، ولشعوبنا العربية والإسلامية؛ هذا الإنجاز الكبير، بعد جهد عظيم، وعمل متواصل دؤوب على مدار سنين، وتجاوز للتحديات والعقبات؛ تُوّج بإبداع وإتقان في افتتاح بطولة كأس العالم، التي تقام لأول مرة على أرض عربية وإسلامية، في إنجاز رائد وتاريخي لدولة قطر الشقيقة، التي أبهرت الجميع وهي تسطر الإنجازات والإبداعات المتتابعة في كل المجالات، وتُظهر الرقي الحضاري للأمة العربية والإسلامية".

وعبّر هنية عن عميق اعتزازه بهذا الإنجاز الذي يضاف إلى سجل قطر الخير والإبداع المليء بالإنجازات الرائدة والراقية، راجيًا لقطر التوفيق في إتمام هذا الإنجاز بنكهته العربية الإسلامية الأصيلة، وداعيًا الله لسمو الأمير دوام الحفظ والتوفيق، ولدولة قطر الشقيقة مزيدًا من التقدم والإنجاز والازدهار.

المصدر / فلسطين اون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#إسماعيل هنية #تميم بن حمد #كأس العام

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة