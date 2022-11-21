"المالية": تقوم بتطوير أنظمة الحاسوب وكاميرات المراقبة

قام مهندسو الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات في وزارة المالية في قطاع غزة بتركيب أنظمة كاميرات مراقبة في مركز توزيع الوقود والغاز الوارد من الجانب المصري، للحفاظ على أمن المكان ومتابعة سير العمل، ويأتي ذلك في إطار خطط التطوير التي تنتهجها الإدارة العامة في كافة مجالاتها.

وأوضحت الإدارة أن مهندسيها قاموا بتركيب ما يقارب من 50 كاميرا مراقبة حديثة وبجودة عالية الدقة، وتم توزيعها داخل مركز توزيع الوقود المصري بشكل مدروس لتغطية كافة الأماكن في المركز، لافتًا إلى قيام فرق العمل بإعادة تأسيس البنية التحتية لشبكة الحاسوب داخل المركز لتحسين أداء البرامج وربطها على شبكة الوزارة .

وأكدت الإدارة أنها تعمل على ربط الأنظمة الإلكترونية وتطويرها وفق التكنولوجيا الحديثة، للتسهيل على موظفي الوزارة والمساهمة في سرعة إتمام العمليات والحفاظ على أمن وسلامة الاجراءات، مؤكدةً استمرارها في تحسين الأنظمة بما يحقق جودة بالخدمات.

المصدر / فلسطين أون لاين