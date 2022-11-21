محمد إسماعيل

يترقب العديد من المواطنين خلال الأيام القادمة، رابط فحص المنحة القطرية الجديدة 100$ لشهر11/2022م والممنوحة من اللجنة القطرية بالشراكة مع صندوق قطر للتنمية.

ويتمكن المواطنون من خلال رابط فحص المنحة القطرية الجديدة لشهر 11/2022م، معرفة كافة التفاصيل المتعلقة بالمنحة القطرية والتي تُقدَّر قيمتها بالشيكل 310 شيكلًا، وقد أتاحت اللجنة القطرية العديد من المراكز التسويقية والمحال التجارية لسحب وصرف المنحة الجديدة 100$ في العديد من مناطق قطاع غزة.

وتُقدّم اللجنة القطرية مع صندوق قطر للتنمية هذه المنحة لأكثر من 100 ألف أسرة في قطاع غزة على وجه التحديد، لمساعدة المواطنين في ظلّ الظروف الاقتصادية الصعبة بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من 15 عامًا.

ويستفيد من المنحة القطرية التي تُشرف على صرفها اللجنة القطرية في قطاع غزة منذ عدة أعوام، أسرٌ مُتعفّفة ومستورة.

موعد صرف المنحة القطرية الجديدة 100 دولار شهر11

تعلن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطاع غزة، عن موعد صرف المنحة الجديدة للمستفيدين بغزة، كعادة كل موعد صرف للمنحة القطرية في الثلث الأخير من كل شهر.

وذلك من خلال نشر رابط فحص المنحة القطرية الجديدة لشهر 11/2022، عبر موقع الوزارة من خلال الاستعلام الحكومي.

ومن المنتظر الإعلان عن موعد صرف المنحة لقطرية 100$ شهر 11، خلال أيام هذا الأسبوع، كما جرت عادة صرفها في كل شهر من هذا العام والأعوام السابقة.

اضغــط هنــــا رابط فحص المنحة القطرية الجديدة 100 دولار لشهر 11/2022..

من خلال (اضغط هنا) بإمكانك معرفة حصولك على المنحة القطرية 100$ شهر 11، وذلك من خلال إدخالك بيانات الاستعلام عبر رابط فحص المنحة المنشور من قِبل وزارة الاتصالات.

خطوات فحص المنحة القطرية على النحو التاالي:

النقر فوق (اضغط هنا). إدخال رقم الهوية. إدخال تارخ الميلاد.

في حال استثناء الشخص من الاستفادة من المنحة القطرية تظهر لك هذه الرسالة " ليس لديك اسم ضمن الكشوفات الحالية"

أما في حال الاستفادة من المنحة يتم إرسال رسالة نصية (SMS) على هاتفك توضح آلية الصرف المسجل في قائمة البرنامج الموحد، وكما تظهر لك بيانات الاستفادة من خلال فحصك عن المنحة القطرية عبر رابط الوزارة.



اقرأ المزيد: رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار للأسر المتعففة بغزة

وكانت الجهات المختصة أوضحت الشروط للاستفادة من المنحة القطرية واللازم توفُّرها ليستحق المواطن الحصول عليها، وهي كالتالي:

أولًا: يجب أن يكون مستحقًّا للمنحة وحصل عليها أقل من 31 مرة.

ثانيًا: يمكن قبول المستفيدين ممن استلموها 31 مرة فما فوق، بشرط أن يكون عدد أفراد الأسرة 4 أفراد فقط.

ثالثاً: لن يتم إضافة أيّ أسماء جديدة إلى قائمة الدفعة الحالية.

رابعاً: يتم إيقاف المنحة القطرية عن المستفيدين المسافرين إلى الخارج.

المصدر / فلسطين أون لاين