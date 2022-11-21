"حماس" تعزّي حكومة إندونيسيا وشعبها بضحايا الزلزال

قدّمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" التعازي لجمهورية إندونيسيا في ضحايا الزلزال الذي ضرب محافظة تشي آنجور بجزيرة جاوا الغربية وخلف أضراراً بشرية ومادية.

وأعربت في بيان صحفي اليوم الإثنين، عن تضامنها مع الجمهورية قيادةً وشعبًا ومع العائلات المكلومة، سائلة الله الرحمة للضحايا والشفاء العاجل للجرحى.

وضرب زلزال بقوة 6.9 درجات قبالة سواحل غرب إندونيسيا في وقت متأخر الجمعة، الماضي، مما أسفر عن وفاة 44 قتيلًا على الأقل.

وقال المتحدث باسم الإدارة المحلية في بلدة سيناجور في جاوا الغربية "قتل عشرات الأشخاص، وتضررت آلاف المنازل، حتى الآن أحصينا 44 قتيلًا".

المصدر / فلسطين أون لاين