فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

عائلة المطارد راتب البالي تروي تفاصيل اقتحام منزلها واعتقال ابنها

"القضاء العسكري" بغزة يتلف كميات من المواد المخدرة

"المالية": تقوم بتطوير أنظمة الحاسوب وكاميرات المراقبة

بمناسبة اليوم العالمي للطفل.. أطفال غزة يهتفون "نُحبّك قطر"

رابط فحص المنحة القطرية الجديدة 100 دولار لشهر 11/2022

يوم الطفل العالمي ينكأ جراح عائلة الأسير "عمر الريماوي"

"حماس" تعزي حكومة أندونيسيا وشعبها بضحايا الزلزال

وياه ورينا وفيريرا.. "الأبناء" الثلاثة للولايات المتحدة

رونالدو بحالة استثنائية في المونديال

كلينسمان يتوقع كأس عالم مليئة بالمفاجآت

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

خلف أضراراً بشرية ومادية

"حماس" تعزي حكومة أندونيسيا وشعبها بضحايا الزلزال

21 نوفمبر 2022 . الساعة 13:04 بتوقيت القدس
...
زلزال يضرب أندونيسيا ويلحق أضرارًا بشرية ومادية

قدمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" التعازي لجمهورية إندونيسيا في ضحايا الزلزال الذي ضرب محافظة تشي آنجور بجزيرة جاوا الغربية وخلف أضراراً بشرية ومادية.

وأعربت في بيان صحفي اليوم الاثنين، عن تضامنها مع الجمهورية قيادةً وشعبًا ومع العائلات المكلومة، سائلة الله الرحمة للضحايا والشفاء العاجل للجرحى.

وضرب زلزال بقوة 6.9 درجات قبالة سواحل غرب إندونيسيا في وقت متأخر الجمعة، الماضي، مما أسفر عن وفاة 44 قتيل على الأقل.

وقال المتحدث باسم الإدارة المحلية في بلدة سيناجور في جاوا الغربية "قتل عشرات الأشخاص. وتضررت آلاف المنازل، حتى الآن أحصينا 44 قتيلًا".

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#حماس #زلزال #اندونيسيا

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة