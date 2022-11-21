البليهي: سنواجه الأرجنتين وليس مسي

شدَّد مدافع السعودية علي البليهي التأكيد على أن منتخب بلاده السعودية سيلعب ضد نظيره الأرجنتيني وليس لاعباً واحداً، في الاستحقاق المنتظر بينهما الثلاثاء في الجولة الاولى من منافسات المجموعة الثالثة في مونديال قطر لكرة القدم.

وقال البليهي خلال لقاء أمام الصحافيين قبيل بداية الحصة التدريبية في منتجع شاطئ سيلين (57 كلم جنوب الدوحة) أن المنتخب "الأخضر": "جاهز للمباريات الثلاث وليس لمباراة الأرجنتين فقط"، مؤكداً أن كرة القدم تُلعب "11 لاعباً ضد 11".

وأضاف "نحن نلعب ضد منتخب بأكمله وليس ضد لاعب واحد وإن شاء الله نقدّم المطلوب منا" في إشارة الى نجم الأرجنتين وباريس سان جرمان الفرنسي ليونيل ميسي.

وفي سؤال لوكالة فرانس برس عن شعور لاعبي المنتخب السعودي باللعب أمام أحد أساطير كرة القدم العالمية في موندياله الأخير، قال مدافع الهلال "أكرر وأقول نحن نلعب ضد منتخب الأرجنتين وليس ضد لاعب واحد، و11 ضد 11 وموعدنا يوم الثلاثاء بإذن الله".

أما محمد البريك فأكد بدوره أن المنتخب السعودي تحضّر بأفضل طريقة لاستحقاقه المنتظر أمام "راقصي التانغو"، مضيفا "نتطلع لتقديم أفضل مستوى لدينا ونمتلك جميع الإمكانات ووصولنا إلى قطر يؤكد ذلك والجماهير السعودية ستكون الداعم الأوّل للمنتخب".

وعن الروح المعنوية المسيطرة على أعضاء المنتخب ومن خلفهم المدرب الفرنسي هيرفيه رونار، قال "بكل تأكيد، الجهازان الإداري والفني وجميع اللاعبين في أجواء حماسية وخاصة أن هناك بعض اللاعبين سبق لهم أن شاركوا في المونديال السابق، إضافة إلى لاعبين يشاركون للمرة الأولى في النهائيات، وهذا سيكون دافعاً كبيراً لتقديم مستويات عالية".

وتطرق زميل البليهي في خط دفاع الهلال إلى الضغوطات التي يواجهها كل منتخب معتبراً أن المنتخب السعودي يملك خبرة في نهائيات كأس العالم من مشاركاته السابقة و"هذا سيجعلنا نقدّم أفضل ما لدينا خصوصاً أننا نلعب أمام أفضل اللاعبين في العالم وهذا يمنحنا دافعاً أكبر لاستخراج ليس فقط 100 في المئة بل 200 في المئة".

وأضاف عن الجماهير السعودية المواكبة لهذه المشاركة "هي تعشق كرة القدم وهذا ما اعتدنا عليه في مناسبات سابقة وإن شاء الله نحقق لهم ما يحلمون به... أتمنى أن يكون الدعم طوال المباريات مهما كانت الظروف والمباراة تستمر 90 دقيقة".

وإلى جانب الأرجنتين، تضم المجموعة بولندا التي يقودها هداف برشلونة روبرت ليفاندوفسكي (تلتقيها في 26) والمكسيك (تلقيها في 30).

المصدر / أ ف ب