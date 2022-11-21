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تيليو بدلاً من بويل من تشكيلة أستراليا

21 نوفمبر 2022 . الساعة 12:25 بتوقيت القدس
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تيليو بدلاً من بويل من تشكيلة أستراليا

سيغيب الجناح مارتن بويل عن المنتخب الأسترالي في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي انطلقت أمس في قطر بسبب إصابة في الركبة، وسيحل ماركو تيليو بدلا منه.

سجّل بويل المولود في اسكتلندا خمسة أهداف في 12 مباراة هذا الموسم مع فريق هيبرنيان في الدوري الاسكتلندي، لكن اللاعب البالغ 29 عامًا غاب عن الملاعب منذ إصابته في ركبته في أواخر أكتوبر/تشرين الأول.

قال غراهام أرنولد مدرب أستراليا في بيان "كلنا نتعاطف مع مارتن وهي ضربة قاسية له عشية كأس العالم. لقد كان جزءًا لا يتجزأ من رحلتنا للوصول إلى قطر ونشكره على كل ما قدمه لمنتخب أستراليا خلال هذه الحملة".

سيحل تيليو جناح نادي ملبورن سيتي بدلا منه وهو خاض خمس مباريات دولية ويتواجد في الدوحة منذ الثلاثاء.

قال أرنولد "ماركو فعل كل ما طُلب منه ليكون جاهزًا لهذه البطولة. يعرف المنتخب الوطني ونتطلع إلى ما يمكن أن يقدمه لتشكيلتنا".

تستهل أستراليا مشوارها ضد فرنسا بطلة العالم الثلاثاء ضمن منافسات المجموعة الرابعة التي تضم أيضًا الدنمارك وتونس.

المصدر / أ ف ب
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
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