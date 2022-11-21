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إطلاق اسم "دولة فلسطين" على أحد الشوارع الرئيسة في الأرجنتين

21 نوفمبر 2022 . الساعة 12:21 بتوقيت القدس
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إطلاق اسم "دولة فلسطين" على أحد الشوارع الرئيسة بالأرجنتين

احتفلت بلدية مدينة "سانتا كلارا ديل مار"، بالتعاون مع سفارة دولة فلسطين في الأرجنتين، بإطلاق اسم "دولة فلسطين" على أحد شوارعها الرئيسة بالتزامن مع الذكرى الـ34 لإعلان الاستقلال.

ونُظّم الاحتفال في الشارع الذي زُيّن بالأعلام الفلسطينية والأرجنتينية، وثُبّتت فيه لوحات تحمل اسم "دولة فلسطين" على جميع المفترقات والطرق التي تتقاطع معه.

وعبَّر عمدة المدينة خورخي باريدي "عن فخره بأن يكون هذا الحدث خلال ولايته، وعن سعادته بتنظيم هذا الحفل لإطلاق اسم دولة فلسطين على أحد أهم شوارع المدينة والذي يمتد من شاطئ المدينة السياحي ليصل إلى الطريق العام الذي يربط المدينة بالعاصمة بوينس آيرس". 

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#فلسطين #الارجنتين #اعلان الاستقلال

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