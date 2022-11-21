البرازيل آخر الواصلين إلى قطر

بات منتخب البرازيل لكرة القدم بقيادة نجمه نيمار آخر الواصلين إلى قطر للمشاركة في مونديال 2022 الذي انطق أمس، بحسب مصور وكالة فرانس برس.

ووصل "سيليساو"، أحد المرشحين لنيل اللقب، من تورنيو الإيطالية حيث خاض معسكرًا تحضيريًّا لخمسة أيام، قبل انطلاق مشواره أمام صربيا في 24 الجاري.

والبرازيل هي المنتخب الـ32 الذي يصل إلى قطر للمشاركة في المونديال الأول في الشرق الأوسط.

وانتقل اللاعبون الـ26 من المطار إلى فندق ذا ويستن وسط الدوحة حيث سيقطن طوال المسابقة.

وتأمل البرازيل في إحراز اللقب السادس في تاريخها وتعزيز رقمها القياسي، وبالتالي إيقاف الهيمنة الأوروبية منذ 2006.

ويأمل "أوريفيردي" الاستفادة من المستوى الجيد الذي يمرُّ به نيمار، مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي والذي يخوض المونديال الثالث بعد مشوارين مخيّبين في 2014 و2018.

سجل ابن الثلاثين سنة 13 هدفًا و11 تمريرة حاسمة في 19 مباراة في دوري أبطال أوروبا والدوري المحلي.

المصدر / أ ف ب