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قاسم يُشيد بمستوى تنظيم قطر لحفل افتتاح كأس العالم

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يعكس الصورة الإيجابية عن العرب والمسلمين

قاسم يُشيد بمستوى تنظيم قطر لحفل افتتاح كأس العالم

21 نوفمبر 2022 . الساعة 12:18 بتوقيت القدس
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عضو قيادة حماس في الخارج هشام قاسم

أشاد عضو قيادة حماس في الخارج هشام قاسم بمستوى التنظيم الذي أظهرته قطر في حفل افتتاح كأس العالم للعام 2022 والذي يظهر حجم الاستعداد والجاهزية التي تحوزها هذه الدولة العربية الشقيقة، بما يسهم في الارتقاء بالصورة العربية والإسلامية على مستوى الرأي العام العالمي.

وأشار قاسم اليوم الإثنين إلى أن هذه الاستعدادات شملت إظهار الجوانب التراثية والدينية التي تخص العرب والمسلمين أمام العالم، ما يعكس الصورة الإيجابية عنهم، في مواجهة الحملات الدعائية المضادة التي يشنها الاحتلال وأنصاره حول العالم.

وبيّن أن النجاح الباهر الذي أظهرته قطر في تنظيمها للمونديال من ساعاته الأولى يشكل حافزًا لبلداننا العربية والإسلامية للقيام بمزيد من الفعاليات التي تعكس تراثنا العربي والإسلامي، ويشجع على هذا الانخراط في هذه النشاطات الفنية والثقافية بما يخدم رسالتنا الأخلاقية والدينية للعالم أجمع.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#كأس العالم #حازم قاسم #مونديال قطر

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