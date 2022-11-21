الولايات المتحدة×ويلز.. عودة بعد غياب قصير للأول وطويل للثاني

بعد غيابها عن النهائيات طيلة 64 عاماً، تسجل ويلز عودتها الى كأس العالم لأول مرة منذ 1958 بمواجهة الولايات المتحدة التي تعود بدورها إلى البطولة بعدما غابت عن نسخة 2018.

ومنذ خسارتها أمام البرازيل في ربع نهائي نسخة 1958 في مشاركتها الوحيدة بهدف وحيد للأسطورة بيليه، غابت ويلز عن النهائيات رغم مرور نجوم مثل إيان راش، راين غيغز، مارك هيوز وغاري سبيد.

لكن غاريث بايل الذي يسعى للتعافي من الاصابة وآرون رامسي حققا ما فشل به النجوم السابقين، أولاً بقيادة ويلز لنصف نهائي كأس أوروبا 2016 ثم الى نهائيات المونديال لأول مرة منذ 64 عاماً.

وكي يعزز رجال المدرب روب بايج حظوظهم بتتويج هذا التأهل ببطاقة ثمن النهائي، يتوجب عليهم الخروج بنتيجة إيجابية أمام الأميركيين لكن المباراة لن تكون سهلة ضد فريق يعج بالمحترفين في أوروبا، على غرار سيرجينيو ديست (ميلان الإيطالي)، وستون ماكيني (يوفنوس الإيطالي)، جيوفاني رينا (بوروسيا دورتموند الألماني) وكريستيان بوليسيك (تشلسي الإنجليزي).

"اركلوا بيل"!

وأكد لاعب خط الوسط الدولي الأميركي كيلين أكوستا أن هدف منتخب بلاده يتمثل بإيقاف قائد نظيره الويلزي غاريث بيل، عندما يتقابل المنتخبان اليوم ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية في مونديال قطر 2022 لكرة القدم.

يدرك أكوستا جيداً الخطر الذي يمثله نجم ريال مدريد الاسباني السابق بعدما أمضى الأشهر الأربعة الماضية زميلاً لبيل بألوان فريق لوس أنجليس أف سي في.

قبل أسبوعين، تحوّل الويلزي إلى نجم فريقه بقيادته لإحراز لقب الدوري بعدما اظهر قدرته على اقتناص الفرص الحاسمة بتسجيله هدف التعادل في الدقيقة 128، فارضاً سيناريو ركلات الترجيح أمام فيلادليفا أونيون.

رأى أكوستا أن الضربة الرأسية التي سجلها بيل بعدما ارتقى فوق مدافع فيلادلفيا العملاق جاك إليوت، كشفت الحاجة إلى مراقبة الويلزي عن كثب.

تطرق أكوستا إلى خطورة زميله قائلاً "إذا منحت لاعباً مثل غاريث الوقت والمساحة فسوف يستغلك كما رأيت في نهائي الدوري الأميركي".

وأردف "الكل يعرف من هو. لاعب تُوج بجميع الالقاب وفاز بكل شيء. أتيحت لي الفرصة للعب إلى جانبه ومعرفة ميوله يوماً بعد يوم".

وأضاف "بالنسبة لنا نحن نعلم أنه يتعين علينا الحدّ من وقته وتقليص المساحة أمامه. هو لاعب خطير وسيكون محفزًا لهم. علينا أن نبدأ فعلياً في ركله حول الملعب قليلاً. نجعله يشعر بنا".

سيكون جاهزاً

أصرّ قائد المنتخب الأميركي لاعب تشلسي الانجليزي كريستيان بوليسيك انه على الرغم من وقت لعب بيل المحدود، إلا أن قائد ويلز سيكون جاهزاً، علماً أن لاعب توتنهام الانكليزي السابق حيث خاض 23 دقيقة فقط في نهائي الدوري في 6 تشرين الثاني/نوفمبر في مشاركته الأولى منذ 2 تشرين الأوّل/أكتوبر.

وأثنى بوليسيك هذا الأسبوع على بايل قائلاً "هو لاعب كبير، ولا شك في ذلك، وما أنجزه في مسيرته".

من ناحيته، أكد بيل انه بكامل لياقته البدنية مع اقتراب المباراة الافتتاحية الاثنين في استاد أحمد بن علي الذي يتسع لقرابة 40 ألف متفرج.

قال صاحب الشأن قبيل مغادرته إلى قطر "أنا بكامل لياقتي وجاهز للانطلاق. إذا كنت بحاجة للعب الدقائق التسعين في 3 مباريات، فسوف ألعب الدقائق التسعين في 3 مباريات".

وأضاف "لقد كان الأمر صعباً من الناحية الذهنية أكثر من أي شيء آخر. أعتقد أنه كان صعباً للجميع، خلال الأسابيع الثلاثة أو الأربعة الماضية، حتى سماع قصص عن اصابة لاعبين وهم يعلمون أنهم سيفوتون كأس العالم".

المصدر / أ ف ب