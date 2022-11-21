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وفاتان جديدتان بفيروس "كورونا" في العاصمة بكين

21 نوفمبر 2022 . الساعة 12:01 بتوقيت القدس
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وفاتان جديدتان بفيروس "كورونا" في العاصمة بكين

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، الإثنين، عن رصد وفاتين جديدتين لمصابين بفيروس كورونا في العاصمة بكين، ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى 3 خلال يومين.

وقالت اللجنة في بيان، إن الحالتين لمسنة عمرها (91 عاما) ومسن (88 عاما)، تم تشخيصهما بأعراض خفيفة من كورونا، لكن لقيا حتفهما على خلفية إصابتهما بأمراض مزمنة خطيرة.

وأشارت اللجنة إلى أن المصابين لقيا مصرعهما في مستشفى ديتان في بكين، الأحد.

وكانت الصين أعلنت، الأحد، عن أول وفاة بفيروس "كورونا" في البلاد منذ نحو 6 أشهر.

وذكرت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية أن الوفاة لمسن من العاصمة بكين يبلغ من العمر 87 عاما.

وتعد الوفاة هي الأولى التي تكشف عنها لجنة الصحة الوطنية منذ 26 مايو/آيار الماضي، مما يرفع إجمالي عدد الوفيات بكورونا في الصين منذ بدء الجائحة نهاية عام 2019 إلى 5227 وفاة.

وفي مايو الماضي، توفى شخصا متأثرا بإصابته بفيروس كورونا في شنغهاي الصينية، والتي شهدت ارتفاعًا كبيرًا في حالات الإصابة خلال شهور الصيف.

وتأتي أحدث الوفيات بكورونا في الصين، بينما لازالت البلاد متمسكة بسياسات "صفر كوفيد (كورونا)" التي تسعى إلى القضاء على العدوى من خلال الإغلاق والحجر الصحي وتتبع الحالات والاختبار الشامل، على الرغم من تأثيرها على الحياة الطبيعية والاقتصاد وتزايد الغضب الشعبي على السلطات.

ويذكر أن الصين هي موطن انتشار فيروس كورونا حول العالم، وسجلت على مدار نحو عامين أكثر من 1.27 مليون إصابة بالفيروس.

المصدر / الأناضول
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