تشكيلات المجموعة الثانية مونديال قطر 2022

في ما يأتي التشكيلات الرسمية للمنتخبات المشاركة في المجموعة الثانية (إنكلترا، إيران، الولايات المتحدة، ويلز) ضمن كأس العالم في كرة القدم 2022 في قطر، مع أرقام اللاعبين ومراكزهم وتاريخ الولادة بحسب الاتحاد الدولي للعبة (فيفا):
إنجلترا
* حراس المرمى
1- جوردان بيكفورد (إيفرتون) 7-3-1994
13- نيك بوب (نيوكاسل) 19-4-1992
23- آرون رامسدايل (أرسنال) 14-5-1998
* الدفاع
2- كايل ووكر (مانشستر سيتي) 28-5-1990
3- لوك شو (مانشستر يونايتد) 12-7-1995
5- جون ستونز (مانشستر سيتي) 28-5-1994
6- هاري ماغواير (مانشستر يونايتد) 5-3-1993
12- كيران تريبييه (نيوكاسل) 19-9-1990
15- إريك داير (توتنهام) 15-1-1994
16- كونور كودي (إيفرتون) 25-2-1993
18- ترنت ألكسندر-أرنولد (ليفربول) 7-10-1998
21- بن وايت (أرسنال) 8-10-1997
* الوسط
4- ديكلان رايس (وست هام) 14-1-1999
8- جوردان هندرسون (ليفربول) 17-6-1990
14- كالفن فيليبس (مانشستر سيتي) 2-12-1995
19- مايسون ماونت (تشلسي) 10-1-1999
20- فيل فودن (مانشستر سيتي) 28-5-2000
22- جود بيلينغهام (بوروسيا دورتموند الألماني) 29-6-2003
25- جيمس ماديسون (ليستر) 23-11-1996
26- كونور غالاغر (تشلسي) 6-2-2000
* الهجوم
7- جاك غريليش (مانشستر سيتي) 10-9-1995
9- هاري كاين (توتنهام) 28-7-1993
10- رحيم سترلينغ (تشلسي) 8-12-1994
11- ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد) 31-10-1997
17- بوكايو ساكا (أرسنال) 5-9-2001
24- كالوم ولسون (نيوكاسل) 27-2-1992
إيران
* حراس المرمى
1- علي رضا بيرانوند (بيرسيبوليس) 21-9-1992
12- بيام نيازمند (سيباهان) 6-4-1995
22- أمير عابدزاده (بونفيرادينا الإسباني) 26-4-1993
24- حسين حسيني (الاستقلال) 306-1992
*الدفاع
2- صادق محرمي (دينامو زغرب الكرواتي) 1-3-1996
3- احسان حاج صفي (أيك أثينا اليوناني) 25-2-1990
4- شجاع خليل زاده (الأهلي القطري) 14-5-1989
5- ميلاد محمدي (أيك أثينا اليوناني) 29-9-1993
8- مرتضى بور علي كنجي (بيرسيبوليس) 19-4-1992
13- حسين كنعاني (الأهلي القطري) 23-3-1994
15- روزبه جشمي (الاستقلال) 24-7-1993
19- مجيد حسيني (قيصري سبور التركي) 20-6-1996
23- رامين رضائيان (سيباهان) 21-3-1990
25- ابو الفضل جلالي (الاستقلال) 26-6-1998
* الوسط
6- سعيد عزت اللهي (فايلي الدنماركي) 1-10-1996
7- علي رضا جهانبخش (فينورد الهولندي) 11-8-1993
11- وحيد أميري (بيرسيبوليس) 2-4-1988
14- سامان قدوس (برنتفورد الإنكليزي) 6-9-1993
16- مهدي ترابي (بيرسيبوليس) 10-9-1994
17- علي قلي زاده (شارلروا البلجيكي) 10-3-1996
18- علي كريمي (قيصري سبور التركي) 11-2-1994
21- أحمد نور اللهي (شباب الأهلي الإماراتي) 1-2-1993
* الهجوم
9- مهدي طارمي (بورتو البرتغالي) 18-7-1992
10- كريم انصاري فرد (أومونيا نيقوسيا القبرصي) 3-4-1990
20- سردار ازمون (باير ليفركوزن الألماني) 1-1-1995