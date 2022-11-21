تشكيلات المجموعة الثانية مونديال قطر 2022

في ما يأتي التشكيلات الرسمية للمنتخبات المشاركة في المجموعة الثانية (إنكلترا، إيران، الولايات المتحدة، ويلز) ضمن كأس العالم في كرة القدم 2022 في قطر، مع أرقام اللاعبين ومراكزهم وتاريخ الولادة بحسب الاتحاد الدولي للعبة (فيفا):

إنجلترا

* حراس المرمى

1- جوردان بيكفورد (إيفرتون) 7-3-1994

13- نيك بوب (نيوكاسل) 19-4-1992

23- آرون رامسدايل (أرسنال) 14-5-1998

* الدفاع

2- كايل ووكر (مانشستر سيتي) 28-5-1990

3- لوك شو (مانشستر يونايتد) 12-7-1995

5- جون ستونز (مانشستر سيتي) 28-5-1994

6- هاري ماغواير (مانشستر يونايتد) 5-3-1993

12- كيران تريبييه (نيوكاسل) 19-9-1990

15- إريك داير (توتنهام) 15-1-1994

16- كونور كودي (إيفرتون) 25-2-1993

18- ترنت ألكسندر-أرنولد (ليفربول) 7-10-1998

21- بن وايت (أرسنال) 8-10-1997

* الوسط

4- ديكلان رايس (وست هام) 14-1-1999

8- جوردان هندرسون (ليفربول) 17-6-1990

14- كالفن فيليبس (مانشستر سيتي) 2-12-1995

19- مايسون ماونت (تشلسي) 10-1-1999

20- فيل فودن (مانشستر سيتي) 28-5-2000

22- جود بيلينغهام (بوروسيا دورتموند الألماني) 29-6-2003

25- جيمس ماديسون (ليستر) 23-11-1996

26- كونور غالاغر (تشلسي) 6-2-2000

* الهجوم

7- جاك غريليش (مانشستر سيتي) 10-9-1995

9- هاري كاين (توتنهام) 28-7-1993

10- رحيم سترلينغ (تشلسي) 8-12-1994

11- ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد) 31-10-1997

17- بوكايو ساكا (أرسنال) 5-9-2001

24- كالوم ولسون (نيوكاسل) 27-2-1992

إيران

* حراس المرمى

1- علي رضا بيرانوند (بيرسيبوليس) 21-9-1992

12- بيام نيازمند (سيباهان) 6-4-1995

22- أمير عابدزاده (بونفيرادينا الإسباني) 26-4-1993

24- حسين حسيني (الاستقلال) 306-1992

*الدفاع

2- صادق محرمي (دينامو زغرب الكرواتي) 1-3-1996

3- احسان حاج صفي (أيك أثينا اليوناني) 25-2-1990

4- شجاع خليل زاده (الأهلي القطري) 14-5-1989

5- ميلاد محمدي (أيك أثينا اليوناني) 29-9-1993

8- مرتضى بور علي كنجي (بيرسيبوليس) 19-4-1992

13- حسين كنعاني (الأهلي القطري) 23-3-1994

15- روزبه جشمي (الاستقلال) 24-7-1993

19- مجيد حسيني (قيصري سبور التركي) 20-6-1996

23- رامين رضائيان (سيباهان) 21-3-1990

25- ابو الفضل جلالي (الاستقلال) 26-6-1998

* الوسط

6- سعيد عزت اللهي (فايلي الدنماركي) 1-10-1996

7- علي رضا جهانبخش (فينورد الهولندي) 11-8-1993

11- وحيد أميري (بيرسيبوليس) 2-4-1988

14- سامان قدوس (برنتفورد الإنكليزي) 6-9-1993

16- مهدي ترابي (بيرسيبوليس) 10-9-1994

17- علي قلي زاده (شارلروا البلجيكي) 10-3-1996

18- علي كريمي (قيصري سبور التركي) 11-2-1994

21- أحمد نور اللهي (شباب الأهلي الإماراتي) 1-2-1993

* الهجوم

9- مهدي طارمي (بورتو البرتغالي) 18-7-1992

10- كريم انصاري فرد (أومونيا نيقوسيا القبرصي) 3-4-1990

20- سردار ازمون (باير ليفركوزن الألماني) 1-1-1995

المصدر / أ ف ب