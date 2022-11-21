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فان دايك حزين على ماني.. والمدافع نداي بديلا عنه

21 نوفمبر 2022 . الساعة 11:33 بتوقيت القدس
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نجم المنتخب السنغالي ماني

أعرب قلب الدفاع الهولندي فيرجيل فان دايك عن حزنه بسبب ما حصل مع زميله السابق في ليفربول الإنجليزي نجم السنغال ساديو ماني، وذلك عشية اللقاء بين المنتخبين في مونديال قطر في كرة القدم.

وتعرضت السنغال لضربة قاسية بإصابة ماني في ساقه اليمنى خلال مباراة فريقه الجديد بايرن ميونيخ مع فيردر بريمن (6-1) في الدوري الألماني في الثامن من الشهر الحالي.

وقررت السنغال، بطلة إفريقيا، استبدال نجم بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم ساديو ماني الذي حرمته الإصابة من خوض مونديال قطر 2022، بمدافع أندرلخت البلجيكي الشاب موسى نداي (20 عاماً)، وفق ما أفاد مدربها أليو سيسيه أمس.

وقال سيسيه في مؤتمر صحافي "من الصعب ايجاد بديل لساديو ماني" لكن الظهير الأيسر نداي "يلعب مع منتخب الشباب، هو لاعب شاب واعد وقررنا استدعاءه"

المصدر / أ ف ب
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
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