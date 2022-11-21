التشريعي يعقد جلسة استماع لرئيس سلطة المياه

عقدت اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي برئاسة النائب يحيى العبادسة، جلستي استماع لرئيس سلطة المياه وجوده البيئة الحالي يوسف ابراهيم، ورئيس سلطة المياه السابق ياسر الشنطي.

وحضر الجلستين رئيس اللجنة الاقتصادية النائب يحيى العبادسة ومقررها النائب يونس أبو دقة، وأعضاؤها النائب سالم سلامة، والنائب هدى نعيم.

وأكد النائب العبادسة أن الجلسات تأتي نظراً لأهمية موضوع المياه المرتبط بكافة جوانب الحياة، ولمناقشة عدد من التقارير حول أعمال سلطة المياه.

من جانبه، أكد رئيس سلطة المياه وجوده البيئة الحالي يوسف ابراهيم أن ملف المياه هو ملف أمن قومي، مشيرًا إلى الواقع الصعب للمياه.

وأوضح أن قطاع المياه يعاني من عجز كبير يبلغ حوالي 100 مليون متر مكعب، وأن الحل الأمثل للتغلب على عجز المياه يتمثل بالتركيز على استخدام مياه الأمطار.

وأرجع إبراهيم السبب الرئيسي لعجز المياه في القطاع إلى ارتفاع التعداد السكاني مما يشكل ضغطاً كبيراً على مصادر المياه المتوافرة، مشيراً أن زيادة حفر الآبار دون رقابة تمثل سبباً أساسياً في أزمة المياه.

من جهته ،أكد رئيس سلطة المياه السابق ياسر الشنطي أن المشكلة الرئيسية في أزمة المياه تتمثل في سيطرة الاحتلال على مصادر المياه.

وبين أن المصدر الرئيسي لمياه قطاع غزة هو الخزان الجوفي، مشيراً أن نقص مياه الخزان الجوفي ترجع لعدة أسباب أهمها تزايد موضوع حفر الآبار، والسحب الجائر لمياه تلك الآبار دون رقابة.

وفيما يتعلق بأبرز المعوقات التي تواجه سلطة المياه، بين الشنطي أن قلة الكادر البشري داخل السلطة، بالإضافة إلى غياب التعاون الحقيقي مع الأجهزة الأخرى ذات العلاقة بطبيعة عمل سلطة المياه هي أبرز المعوقات، مشدداً على أهمية محاربة حفر الآبار بشكل غير قانوني لمواجهة مشكلة المياه.

المصدر / فلسطين أون لاين