فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"المالية" تعلن صرف الطلبات الخاصة بحالات العلاج المسجلة

عربدة المستوطنين في الخليل.. الأهالي يدعون لتشكيل "غرفة عمليات مشتركة"

تشكيلات المجموعة الأولى لمونديال 2022

المرور: إصابة في 8 حوادث سير وقعت خلال الـ24 ساعة الماضية

"أبي اقرأ لي" مبادرة متجددة لعلاقة أكثر عمقًا بين الأب وأبنائه

5 إصابات برصاص الاحتلال في جنين واختطاف أسير محرر

أصحاب الهدف الأول في جميع نُسخ كأس العالم

الاحتلال يهدم منشآت في نابلس ويعتقل مواطنين في طولكرم

اليوم العالمي لحماية الأطفال.. ماذا عن أطفال فلسطين؟

تشكيل حكومة العدو يواجه خلافات وانقسامات

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

"المالية" تعلن صرف الطلبات الخاصة بحالات العلاج المسجلة

21 نوفمبر 2022 . الساعة 09:56 بتوقيت القدس
...
صرف الطلبات الخاصة بحالات العلاج المسجلة

أعلنت وزارة المالية في غزة عن صرف الطلبات الخاصة بحالات العلاج المسجلة التي تقدم بها الموظفون من خلال التسجيل الإلكتروني خلال شهر 2021/12.

وبينت الوزارة أن عدد المستفيدين من عملية الصرف 188 مستفيد بمبلغ اجمالي 237.100 شيقل.

كما قررت الوزارة صرف طلبات زراعة أطفال الأنابيب التي تقدم بها الموظفون عبر التسجيل الإلكتروني، للحالات التي تم دراستها في بداية عام 2022، والتي بلغت أعمار الزوجات أكثر من 40 عاما، ولم تستفيد من قبل.

ونوهت إلى أن عدد المستفيدين من عملية الصرف 26 مستفيد، وبمبلغ اجمالي 87.500 شيكل.

كما قررت الوزارة صرف مصاريف الجنازة التي تم اعتمادها والمسجلة عبر التسجيل الالكتروني خلال شهر 2022/3، ويستفيد من القرار 146 مستفيداً بمبلغ اجمالي 114.329 شيكل.

وسيبدأ غدا الثلاثاء الموافق 2022/11/22 عبر كافة فروع بنك البريد والإنتاج والوطني.

وأكدت الوزارة أنها ستواصل مساعيها للتخفيف عن الموظفين، وسيتم العمل على جدولة الكشوفات الإلكترونية المتبقية وصرفها وفق الامكانيات المالية المتاحة.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#وزارة المالية #صرف طلبات حالات العلاج المسجلة #حالات العلاج المسجلة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة