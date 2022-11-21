تشكيلات المجموعة الأولى لمونديال 2022

في ما يأتي التشكيلات الرسمية للمنتخبات المشاركة في المجموعة الأولى (قطر، الاكوادور، السنغال، هولندا) ضمن كأس العالم في كرة القدم 2022 في قطر، مع أرقام اللاعبين ومراكزهم وتاريخ الولادة بحسب الاتحاد الدولي للعبة (فيفا):
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السنغال
* حراس المرمى
1- سيني تيموثي ديينغ (كوينز بارك رينجرز الإنكليزي) 23-11-1994
16- إدوار مندي (تشلسي الإنكليزي) 1-3-1992
23- ألفريد غوميس (رين الفرنسي) 5-9-1993
* الدفاع
2- فورموز مندي (أميان الفرنسي) 2-1-2001
3- خاليدو كوليبالي (تشلسي الإنكليزي) 20-6-1991
4- باب أبو سيسيه (أولمبياكوس اليوناني) 14-9-1995
8- شيخو كوياتيه (نوتنغهام فوريست الإنكليزي) 21-12-1989
12- فودي بالو-توريه (ميلان الإيطالي) 3-1-1997
14- اسماعيل جاكوبس (موناكو الفرنسي) 17-8-1999
21- يوسف سابالي (ريال بيتيس الإسباني) 5-3-1993
22- عبدو ديالو (لايبزيغ الألماني) 4-5-1996
24- مصطفى نام (بافوس القبرصي) 5-5-1995
* الوسط
5- إدريسا غانا غي (إيفرتون الإنكليزي) 26-9-1989
6- نامباليس مندي (ليستر الإنكليزي) 23-6-1992
11- باتيه سيس (رايو فايكانو الإسباني) 16-3-1994
15- كريبان دياتا (موناكو الفرنسي) 25-2-1999
17- باب ماتار سار (توتنهام الإنكليزي) 17-9-2002
25- مامادو لوم ندياي (ريدينغ الإنكليزي) 30-12-1996
26- باب غي (مرسيليا الفرنسي) 24-1-1999
* الهجوم
7- نيكولا جاكسون (فياريال الإسباني) 20-6-2001
9- بولاي ديا (ساليرنيتانا الإيطالي) 16-11-1996
13- إيليمان ندياي (شيفيلد يونايتد الإنكليزي) 6-3-2000
18- اسماعيلا سار (واتفورد الإنكليزي) 25-2-1998
19- فامارا دييديو (ألانياسبور التركي) 15-12-1992
20- بامبا ديينغ (مرسيليا الفرنسي) 23-3-2000
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هولندا
* حراس المرمى
1- ريمكو باسفير (أياكس) 8-11-1983
13- جاستن بيلو (فينورد) 22-1-1998
23- أندريس نوبرت (هيرنفين) 17-4-1994
* الدفاع
2- يوريين تيمبر (أياكس) 17-6-2001
3- ماتيس دي ليخت (بايرن ميونيخ الألماني) 12-8-1999
4- فيرجيل فان دايك (ليفربول الإنكليزي) 8-7-1991
5- نايثن أكيه (مانشستر سيتي الإنكليزي) 18-2-1995
6- ستيفان دي فري (إنتر الإيطالي) 5-2-1992
16- تايرل مالاسيا (مانشستر يونايتد الإنكليزي) 17-8-1990
17- دالي بليند (أياكس) 9-3-1990
22- دنزل دامفريس (إنتر الإيطالي) 18-4-1996
26- ييريمي فريمبونغ (باير ليفركوزن الألماني) 10-12-2000
* الوسط
11- ستيفن بيرخهوس (أياكس) 19-12-1991
14- ديفي كلاسن (أياكس) 21-2-1993
15- مارتن دي رون (أتالانتا الإيطالي) 23-3-1991
20- تون كوبماينرس (أتالانتا الإيطالي) 28-2-1998
21- فرنكي دي يونغ (برشلونة الإسباني) 12-5-1997
24- كينيث تايلور (أياكس) 16-5-2002
25- تشافي سيمونز (أيندهوفن) 21-4-2003
* الهجوم
7- ستيفن بيرخفين (أياكس) 8-10-1997
8- كودي خاكبو (أيندهوفن) 7-5-1999
9- لوك دي يونغ (أيندهوفن) 27-8-1990
10- ممفيس ديباي (برشلونة الإسباني) 13-2-1994
12- نوا لانغ (بروج البلجيكي) 17-6-1999
18- فنسنت يانسن (أنتويرب البلجيكي) 15-6-1994
19- فاوت فيخهورست (بشيكتاش التركي) 7-8-1992