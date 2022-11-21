تشكيلات المجموعة الأولى لمونديال 2022

في ما يأتي التشكيلات الرسمية للمنتخبات المشاركة في المجموعة الأولى (قطر، الاكوادور، السنغال، هولندا) ضمن كأس العالم في كرة القدم 2022 في قطر، مع أرقام اللاعبين ومراكزهم وتاريخ الولادة بحسب الاتحاد الدولي للعبة (فيفا):

السنغال

* حراس المرمى

1- سيني تيموثي ديينغ (كوينز بارك رينجرز الإنكليزي) 23-11-1994

16- إدوار مندي (تشلسي الإنكليزي) 1-3-1992

23- ألفريد غوميس (رين الفرنسي) 5-9-1993

* الدفاع

2- فورموز مندي (أميان الفرنسي) 2-1-2001

3- خاليدو كوليبالي (تشلسي الإنكليزي) 20-6-1991

4- باب أبو سيسيه (أولمبياكوس اليوناني) 14-9-1995

8- شيخو كوياتيه (نوتنغهام فوريست الإنكليزي) 21-12-1989

12- فودي بالو-توريه (ميلان الإيطالي) 3-1-1997

14- اسماعيل جاكوبس (موناكو الفرنسي) 17-8-1999

21- يوسف سابالي (ريال بيتيس الإسباني) 5-3-1993

22- عبدو ديالو (لايبزيغ الألماني) 4-5-1996

24- مصطفى نام (بافوس القبرصي) 5-5-1995

* الوسط

5- إدريسا غانا غي (إيفرتون الإنكليزي) 26-9-1989

6- نامباليس مندي (ليستر الإنكليزي) 23-6-1992

11- باتيه سيس (رايو فايكانو الإسباني) 16-3-1994

15- كريبان دياتا (موناكو الفرنسي) 25-2-1999

17- باب ماتار سار (توتنهام الإنكليزي) 17-9-2002

25- مامادو لوم ندياي (ريدينغ الإنكليزي) 30-12-1996

26- باب غي (مرسيليا الفرنسي) 24-1-1999

* الهجوم

7- نيكولا جاكسون (فياريال الإسباني) 20-6-2001

9- بولاي ديا (ساليرنيتانا الإيطالي) 16-11-1996

13- إيليمان ندياي (شيفيلد يونايتد الإنكليزي) 6-3-2000

18- اسماعيلا سار (واتفورد الإنكليزي) 25-2-1998

19- فامارا دييديو (ألانياسبور التركي) 15-12-1992

20- بامبا ديينغ (مرسيليا الفرنسي) 23-3-2000

هولندا

* حراس المرمى

1- ريمكو باسفير (أياكس) 8-11-1983

13- جاستن بيلو (فينورد) 22-1-1998

23- أندريس نوبرت (هيرنفين) 17-4-1994

* الدفاع

2- يوريين تيمبر (أياكس) 17-6-2001

3- ماتيس دي ليخت (بايرن ميونيخ الألماني) 12-8-1999

4- فيرجيل فان دايك (ليفربول الإنكليزي) 8-7-1991

5- نايثن أكيه (مانشستر سيتي الإنكليزي) 18-2-1995

6- ستيفان دي فري (إنتر الإيطالي) 5-2-1992

16- تايرل مالاسيا (مانشستر يونايتد الإنكليزي) 17-8-1990

17- دالي بليند (أياكس) 9-3-1990

22- دنزل دامفريس (إنتر الإيطالي) 18-4-1996

26- ييريمي فريمبونغ (باير ليفركوزن الألماني) 10-12-2000

* الوسط

11- ستيفن بيرخهوس (أياكس) 19-12-1991

14- ديفي كلاسن (أياكس) 21-2-1993

15- مارتن دي رون (أتالانتا الإيطالي) 23-3-1991

20- تون كوبماينرس (أتالانتا الإيطالي) 28-2-1998

21- فرنكي دي يونغ (برشلونة الإسباني) 12-5-1997

24- كينيث تايلور (أياكس) 16-5-2002

25- تشافي سيمونز (أيندهوفن) 21-4-2003

* الهجوم

7- ستيفن بيرخفين (أياكس) 8-10-1997

8- كودي خاكبو (أيندهوفن) 7-5-1999

9- لوك دي يونغ (أيندهوفن) 27-8-1990

10- ممفيس ديباي (برشلونة الإسباني) 13-2-1994

12- نوا لانغ (بروج البلجيكي) 17-6-1999

18- فنسنت يانسن (أنتويرب البلجيكي) 15-6-1994

19- فاوت فيخهورست (بشيكتاش التركي) 7-8-1992

المصدر / أ ف ب