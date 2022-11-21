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أصحاب الهدف الأول في جميع نُسخ كأس العالم

21 نوفمبر 2022 . الساعة 09:29 بتوقيت القدس
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الإكوادوري إينير فالنسيا مسجل هدفي مباراة الافتتاح في مرمى قطر

في ما يلي أصحاب الهدف الاول في كل نسخة من نهائيات كأس العالم لكرة القدم، منذ انطلاقها في الأوروغواي عام 1930 حتى النسخة الثانية والعشرين المقامة راهناً في قطر عام 2022:

1 - يوم 13 تموز/يوليو 1930 في الأوروغواي: الفرنسي لوسيان لوران في مرمى المكسيك (4-1)

2 - يوم 27 أيّار/مايو 1934 في إيطاليا: الأرجنتيني إرنستو بيليس في مرمى السويد (2-3)

3 - يوم 4 حزيران/يونيو 1938 في فرنسا: الألماني يوزيف غاوتشل في مرمى سويسرا (1-1)

4 - يوم 24 حزيران/يونيو 1950 في البرازيل: البرازيلي أديمير في مرمى المكسيك (4-صفر)

5 - يوم 16 حزيران/يونيو 1954 في سويسرا:اليوغوسلافي ميلوش ميليتينوفيتش في مرمى فرنسا (1-صفر)

6 - يوم 8 حزيران/يونيو 1958 في السويد: السويدي توري كلاس أنيي سيمونسون في مرمى المكسيك (3-صفر)

7 - يوم 30 ايار/مايو 1962 في تشيلي: الارجنتيني هكتور فاكوندو في مرمى بلغاريا (1-صفر)

8 - يوم 12 تموز/يوليو 1966 في إنكلترا: البرازيلي بيليه في مرمى بلغاريا (2-صفر)

9 - يوم 2 حزيران/يونيو 1970 في المكسيك: البلغاري دينكو درمندجييف المعروف ايضا ب"تشيكو" في مرمى البيرو (2-3)

10 - يوم 14 حزيران/يونيو 1974 في ألمانيا الغربية: الألماني بول برايتنر في مرمى تشيلي (1-صفر)

11 - يوم 2 حزيران/يونيو 1978 في الأرجنتين: الفرنسي برنار لاكومب في مرمى إيطاليا (1-2)

12 - يوم 13 حزيران/يونيو 1982 في إسبانيا: البلجيكي اروين فاندنبرغ في مرمى الأرجنتين (1-صفر)

13 - يوم 3 أيار/مايو 1986 في المكسيك: الإيطالي أليساندرو ألتوبيلي في مرمى بلغاريا (1-1)

14 - يوم 8 حزيران/يونيو 1990 في إيطاليا: الكاميروني فرانسوا أومام بييك في مرمى الأرجنتين (1-صفر)

15 - يوم 17 حزيران/يونيو 1994 في الولايات المتحدة: الألماني يورغن كلينسمان في مرمى بوليفيا (1-صفر)

16 - يوم 10 حزيران/يونيو 1998 في فرنسا: البرازيليسيزار سامبايو في مرمى اسكتلندا (2-1)

17 - يوم 31 ايار/مايو 2002 في كوريا الجنوبية واليابان: السنغالي بابا بوبا ديوب في مرمى فرنسا (1-صفر)

18 - يوم 9 حزيران/يونيو 2006 في ألمانيا: الالماني فيليب لام في مرمى كوستاريكا (4-2)

19 - يوم 11 حزيران/يونيو 2010 في جنوب إفريقيا: الجنوب إفريقي لورنس سيفيوي تشابالالا في مرمى المكسيك (1-1)

20 - يوم 12 حزيران/يونيو 2014 في البرازيل: البرازيلي مارسيلو خطأ في مرمى فريقه لصالح كرواتيا (3-1)

21 - يوم 14 حزيران/يونيو 2018 في روسيا: الروسي يوري الكسندروفيتش غازينسكي في مرمى السعودية (5-صفر)

22 - يوم 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 في قطر: الإكوادوري إينير فالنسيا في مرمى قطر

المصدر / أ ف ب
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