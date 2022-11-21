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اتحاد موظفي "أونروا" يعلِّق الدوام في مؤسساتها الخميس المقبل

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حتى استجابتها لمطالبهم بسدّ عجز الشواغر

اتحاد موظفي "أونروا" يعلِّق الدوام في مؤسساتها الخميس المقبل

21 نوفمبر 2022 . الساعة 09:23 بتوقيت القدس
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اتحاد موظفي "أونروا" يعلِّق الدوام في مؤسساتها الخميس المقبل
غزة/ محمد الصفدي:

أعلن رئيس قطاع المعلمين في اتحاد الموظفين العرب بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" محمود حمدان تعليق الدوام الخميس المقبل في مؤسسات الوكالة الأممية كافة، استكمالا لفعاليات الإضراب السابق، حتى استجابة إدارتها لمطالبهم بسد العجز الكبير في عدد الموظفين.

وقال حمدان في حديثه لصحيفة "فلسطين": "لنا الحق النقابي الكامل في التصعيد عبر الاعتصامات والبيانات وزيادة عدد أيام الإضراب حتى الوصول إلى الإضراب المفتوح لتحقيق مطالبنا"، عادًّا مطالبهم "عادلة ومشروعة ومهمة للاجئين الفلسطينيين".

وأوضح أن التعليق سيكون لمدة ساعتين في آخر الدوام لقطاع التعليم وعيادات الصحة والبيئة والتموين في كل مؤسسات الوكالة، منبها إلى أن هذا التعليق يأتي نتيجة رفض مطالب اتحاد الموظفين المتمثلة في تثبيت نحو 2000 موظف يعملون بنظام المياومة والبطالة، وهو ما يؤثر في جودة العمل نتيجة عدم الاستقرار في كل دوائر الوكالة التعليمية والصحية والخدماتية.

وذكر أن قطاع التعليم يعاني نقصا حادا في أعداد المدرسين، وأن من عُيِّنوا 10% فقط من الاحتياج المطلوب، لافتا إلى وجود 1000 معلم يعملون بنظام المياومة، الأمر الذي يؤثر سلبيا في جودة التعليم في مدارس "أونروا".

وتابع أن مؤسسات الوكالة تعاني عجزا في عدد الوظائف المختلفة داخل مؤسساتها، ما يؤثر في جودة الخدمات المقدمة في الصحة والبيئة والتعليم، مشيرا إلى وجود الكثير من الملفات العالقة مع إدارة "أونروا"، ننتظر فيها استجابتها لمطالبنا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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