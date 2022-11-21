5 إصابات برصاص الاحتلال في جنين واختطاف أسير محرر

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الإثنين، حيَّ الهدف بمدينة جنين.

ووِفق مصادر محلية، اقتحمت عشرات الآليات حيَّ الهدف، وسط تحليق مُكثّف لطائرات الاستطلاع. فيما حاصرت منزلًا في الحي.

مصادر محلية: الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية بتجاه المنزل المحاصر بجنين pic.twitter.com/DNp57Y2uXw — فلسطين أون لاين (@pl24online) November 21, 2022

ووِفق المصادر ذاتها، فقد اختطفت قوات الاحتلال من المكان الشاب الجريح والأسير المحرر راتب البالي من منطقة الهدف بمخيم جنين.

ودارت اشتباكات مُتقطّعة ما بين قوات الاحتلال والمقاومة في المكان.

شاهد | جانب من تصدي المقاومين لقوات الاحتلال في حي الهدف بجنين pic.twitter.com/PrS1VZQ9DQ — فلسطين أون لاين (@pl24online) November 21, 2022

ونشرت قوات الاحتلال قنّاصتها فوق أسطح البنايات وداخل الشقق السكنية.

وأعلنت مصادر طبية إصابة 5 مواطنين خلال عملية الاقتحام.

شاهد| انتشار قناصة الاحتلال وسط اشتباكات في حي الهدف بجنين pic.twitter.com/oiFrQ1RHYP — فلسطين أون لاين (@pl24online) November 21, 2022

المصدر / فلسطين أون لاين