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بالفيديو 5 إصابات برصاص الاحتلال في جنين واختطاف أسير محرر

21 نوفمبر 2022 . الساعة 08:34 بتوقيت القدس
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قوات الاحتلال تقتحم جنين وتختطف أسيرًا محررًا بعد محاصرة منزله

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الإثنين، حيَّ الهدف بمدينة جنين.

ووِفق مصادر محلية، اقتحمت عشرات الآليات حيَّ الهدف، وسط تحليق مُكثّف لطائرات الاستطلاع. فيما حاصرت منزلًا في الحي.

ووِفق المصادر ذاتها، فقد اختطفت قوات الاحتلال من المكان الشاب الجريح والأسير المحرر راتب البالي من منطقة الهدف بمخيم جنين.

ودارت اشتباكات مُتقطّعة ما بين قوات الاحتلال والمقاومة في المكان.

ونشرت قوات الاحتلال قنّاصتها فوق أسطح البنايات وداخل الشقق السكنية.

وأعلنت مصادر طبية إصابة 5 مواطنين خلال عملية الاقتحام.

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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