الطقس: أجواء غائمة اليوم وأمطار متفرقة غدًا

يكون الجو اليوم الإثنين، غائمًا جزئيًّا إلى غائم ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة تكون مثيرة للغبار أحيانًا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائمًا جزئيًّا إلى غائم وباردًا خاصة فوق المناطق الجبلية، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وذكرت دائرة الأرصاد الجوية أنّ الجو يكون يوم غدٍ الثلاثاء، غائمًا جزئيًّا إلى غائمٍ ولا يطرأ تغيُّر يُذكر على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيّأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ولفتت إلى أنّ الجو يكون يوم الأربعاء المقبل غائمًا جزئيًّا إلى صافٍ ولا يطرأ تغيُّر يُذكر على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيّأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على المناطق الساحلية في ساعات الصباح الباكر والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الخميس، فيكون الجو غائمًا جزئيًّا ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام، وخلال ساعات المساء يُتوقع سقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق تشتد خلال ساعات الليل والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين